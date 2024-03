GF 8, Edoardo non chiama e Anita incolpa lo show: “Imbarazzante”

Nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, giovedì 7 marzo, una delle protagoniste indiscusse della serata è stata sicuramente Anita Olivieri. Come molti sapranno infatti, nelle ultime settimane tra la gieffina e Alessio Falsone è nata una certa simpatia e, nonostante la comparsata dell‘(ex?) fidanzato della Olivieri, Edoardo Sanson, il giorno di San Valentino, a oggi sembra proprio che la storia tra i due sia arrivata al capolinea. Motivo per il quale le attenzioni della concorrente si sono indirizzate sempre più verso il coinquilino.

Nella serata di ieri, Alfonso Signorini ha voluto ancora una volta tentare il colpo e includere Edoardo nella puntata, proponendogli una telefonata con la Olivieri. La chiamata, come tutti sapranno, non è mai avvenuta e ciò è bastato per mettere (e non poco) in difficoltà la Olivieri che quindi, nel dopo puntata si è “consolata” tra le braccia di Falsone. Oggi però, conversando con Letizia Petris, la Olivieri è tornata sull’argomento e, a mente fredda, ha cercato di trovare una spiegazione al comportamento dell’ex fidanzato, dando in un certo senso la colpa dell’accaduto al reality show.

Le giustificazioni di Anita Olivieri

Ormai è evidente il fatto che Edoardo Sanson abbia deciso di prendere, almeno momentaneamente, le distanze dalla gieffina. La conferma è arrivata proprio ieri sera, tramite la mancata telefonata all’ex fidanzata. Come anticipato infatti, Anita ieri sera ha avuto modo di mettersi in contatto con Edoardo, che però ha deciso di non intervenire.

Poco fa, chiacchierando con Letizia, Anita ha analizzato a mente fredda quanto successo ieri sera e ha sottolineato di non aver apprezzato particolarmente e condiviso l’idea degli autori del programma di coinvolgere ancora una volta l’ex fidanzato nella trasmissione: “Molto show, molta TV, non sono a favore di quelle cose li. Sono in TV sto zitta e basta. […] Non avevo alcun dubbio che non chiamasse, ero sicura. […] Il fatto che non ha chiamato non c’entra col fatto che ha mollato la cosa, perché non è cosi, lo conosco. Non è che se non mi ha chiamata è perchè non mi vuole più vedere o sentire, non è cosi, lo conosco. Vuole parlare con me, fuori, non tramite questa roba. Infatti parleremo sicuramente”.

A quel punto la coinquilina ha espresso il suo parere, condividendo in pieno quanto detto dall’amica, e la Olivieri ha aggiunto: “Io quando sono entrata gli ho detto “fatti la tua vita”, entrare qui è una mia scelta.”

Insomma, sembra proprio che tra i due i patti fossero chiari e che la Olivieri avesse lasciato carta bianca all’ex fidanzato prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia. A questo punto, sembra proprio che Edoardo non cercherà più di contattare la gieffina tramite lo show e che i due avranno modo di chiarirsi in privato una volta che la Olivieri avrà terminato la sua avventura nel reality show.