GF, Perla compie gli anni: la dedica di Greta spiazza tutti

Perla Vatiero e Greta Rossetti hanno ufficialmente fatto pace? Così sembra stando all’ultimo sorprendente gesto dell’ex tentatrice. Oggi, 28 dicembre, Perla ha compiuto 28 anni. Per festeggiare il compleanno della gieffina, gli inquilini hanno organizzato una grande festa, tra musica, balli e sorprese. I concorrenti hanno regalato alla Vatiero un cartellone, dove ciascuno di loro le ha dedicato i propri auguri. Tra i vari messaggi dei compagni, i fan più curiosi non hanno potuto fare a meno di notare quello scritto da Greta.

Sebbene le due siano state grandi rivali, l’influencer sembra aver voluto sotterrare definitivamente l’ascia di guerra. Quest’ultima, infatti, non solo ha speso delle parole d’affetto nei confronti di Perla, ma si è persino scusata per tutto ciò che è successo in passato:

Mi dispiace per come sono andate le cose all’inizio e ti chiedo scusa. Scusami ancora se ti ho potuta ferire, tornassi indietro farei l’esatto opposto. Ti auguro il meglio che la vita possa darti perché te lo meriti. E fidati che sei bellissima così come sei, tanti auguri di buon compleanno Perla!

Le parole di Greta hanno spiazzato i telespettatori del Grande Fratello, che non si aspettavano un tale gesto da parte sua. Com’è noto, le due ragazze si sono scontrate diverse volte nel corso dell’estate. Dopo la fine di Temptation Island, avevano iniziato una guerra a suon di TikTok, dove non si erano risparmiate con diverse frecciatine al veleno. Con l’inizio del reality di Alfonso Signorini, l’astio sembrava essere ancora molto vivo, soprattutto da parte di Perla.

Difatti, se da una parte Greta si era già scusata con Perla durante un confronto in puntata esprimendo la sua voglia di avere un buon rapporto, la Vatiero invece ha continuato a mostrarsi abbastanza diffidente nei confronti dell’ex tentatrice. Tuttavia, l’ex protagonista di Temptation Island sembra aver apprezzato le parole di Greta, tanto che, dopo averle lette, l’ha subito stretta in un caloroso abbraccio. Che sia l’inizio di una nuova amicizia tra le due ex fidanzate di Mirko Brunetti? Non resta che attendere per scoprirlo.

#grandefratello io direi anche basta con la guerra tra #fillers e #perletti, da fan di Perla, gg dopo gg mi rendo conto che Greta è stata influenzata negativamente, Dalla famiglia e forse anche da Mirko al tempo (che descriveva Perla come una matta) pic.twitter.com/o1RLpdBvrA — katia_perra (@perra_katia) December 27, 2023

Mirko Brunetti e i mancati auguri a Perla

Nel frattempo, Brunetti ha deluso i fan dei “Peletti” (la coppia formata da Mirko e Perla), dato che non ha condiviso nulla per il compleanno dell’ex fidanzata. In diversi, infatti, si aspettavano degli auguri da parte del giovane imprenditore, che invece è completamente sparito dai social.