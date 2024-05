GF, Perla: che gaffe tremenda! La sponsorizzazione fa parlare

Perla Vatiero ha vinto il Grande Fratello 2023/2024 e non sono mancate le polemiche. Molti si aspettavano che alla fine a vincere sarebbe stata Beatrice Luzzi, la quale solo con le sue forze ha portato avanti non solo il suo percorso, ma l’intera edizione del reality show. Eppure alla fine a trionfare è stata Perla, al centro della scena solo per la sua relazione con Mirko Brunetti. Dopo la vittoria, la Vatiero porta avanti la sua attività di influencer su Instagram. Qui si ritrova a sponsorizzare vari prodotti, ma ecco che nel consigliare un articolo l’ex gieffina commette una gaffe che non può passare inosservata.

Ebbene nella giornata di ieri, Perla ha condiviso con i suoi fan la comodità di avere un caricatore per smartphone sempre a portata di mano. In particolare, parla di un Power Bank, in grado di caricare il cellulare senza fili e prese. Fin qui tutto bene. D’altronde molti personaggi che escono da un programma televisivo approfittano per avviare l’attività di influencer. Ma ecco che c’è un dettaglio, una tremenda gaffe, che non passa inosservata agli occhi attenti degli utenti su Instagram. Per parlare di questo prodotto, Perla registra un video e in contemporanea anche un discorso strutturato per consigliare l’acquisto tramite il suo codice sconto.

A parte la pronuncia, gli utenti sui social network notano che la vincitrice del GF commette un grave errore, ovvero quello di riportare una dicitura che non avrebbe dovuto. Per invogliare i suoi fan ad acquistare questo prodotto, scrive una serie di elementi positivi che lo riguardano. Nel fare copia e incolla di questi dettagli, Perla si è dimenticata di togliere la dicitura “Cose da dire”. Questo perché per sponsorizzare il prodotto le sarebbe stato consigliato cosa dire.

Perla avrebbe fatto direttamente copia e incolla, dimenticando di eliminare la parte iniziale scritta da qualcun altro. Un errore che purtroppo non può passare inosservato, in quanto si parla spesso delle sponsorizzazioni fatte dagli influencer e soprattutto da quei personaggi che sono usciti da un programma televisivo. Chiaramente Perla è sotto la lente di ingrandimento, dopo aver vinto il Grande Fratello.

Ed ecco che sul web molti utenti ironizzano su questo suo errore. Solo qualche giorno fa, vari utenti sui social hanno fatto notare che un’evento in piazza Dante a Napoli con i fan, che l’ha vista protagonista, sarebbe stato un vero flop, in quanto si sarebbero presentate pochissime persone. Non solo, in un altro evento, come riporta Novella 2000, Perla ha generato l’ira di molti utenti in quanto sembra non aver apprezzato un mazzo di fiori che i fan le hanno donato.

Nelle scorse settimane, la Vatiero era stata presa di mira dai vari utenti sui social dopo una giornata trascorsa dall’estetista, che l’aveva sfinita. Insomma un errore dietro l’altro!