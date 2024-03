GF, Perla asfalta Shaila Gatta: con Mirko autori deludono i fan

Perla Vatiero e Mirko Brunetti al Grande Fratello hanno modo di rivedersi persino nel corso della semifinale. Durante la puntata del 21 marzo 2024, i due innamorati si ritrovano di nuovo una di fronte all’altro per l’ennesimo confronto. Molti telespettatori ritengono che questo incontro sia alquanto inutile, in quanto manca davvero poco alla finale e tra qualche giorni si ritroveranno di nuovo insieme. Eppure il programma vuole rendere felici i numerosi fan della coppia.

Non lo fa, però, completamente. Infatti, gli autori alla fine riescono a deludere il pubblico che sostiene Perla e Mirko insieme. Andando con ordine, Alfonso Signorini fa sapere alla Vatiero dopo la scorsa puntata Shaila Gatta ha risposto al gossip da lui lanciato, tramite un’intervista. L’ex velina di Striscia la Notizia ha assicurato che Brunetti non è il suo tipo e che, durante la festa in cui sono stati immortalati insieme dai fotografi di Chi, hanno parlato qualche minuto.

Signorini al GF conferma che è accaduto questo, in quanto è stato lui a voler creare il gossip per smuovere Perla. Intanto, fa entrare Mirko nella Casa di Cinecittà, dove però non può avere un contatto con la Vatiero, poiché i due vengono divisi da una parete di vetro a forma di occhio. Perla, però, preferisce prima replicare alle parole di Shaila Gatta:

“Volevo dire alla ragazza che non è che io devo stare tranquilla perché a lei non interessa. Io sono tranquillissima sotto questo punto di vista”

La Vatiero sembra rispondere a tono a Shaila, facendole capire che lei non aveva bisogno di una sua rassicurazione per stare tranquilla. A questo punto, Signorini riprende la Vatiero, che volta anche le spalle a Brunetti per dare questa risposta: “Sì, ma qui hai davanti Mirko, mica devi guardare noi”.

Perla dà attenzione a Mirko, mostrandosi emozionata e felice di rivederlo. Brunetti la provoca arrivando nella Casa di Cinecittà con una giacca e senza nulla sotto. L’ex gieffino sceglie l’outfit che, durante la scorsa puntata, ha generato una certa gelosia in Perla e che ha usato per la festa in cui ha conversato con Shaila.

“Sto qui perché avevo voglia di vederti, io sto aspettando te fuori. Manca poco, resta lucida. Mi hai fatto arrabbiare, ma io aspetto te. Tu la meriti questa finale, perché tu hai dato tutta te stessa”

Mirko, come ha rivelato prima di rientrare nella Casa per questo confronto, cerca di invogliare Perla a fare il possibile per andare in finale. Alfonso deve fermare il confronto per la pubblicità e anticipa che chiederà agli autori se far incontrare i due oppure no. “Il GF non ci dà il permesso di aprire questo occhio, sarà per la prossima”, dichiara Signorini.

Così il reality show delude i fan dei Perletti. C’è da dire che questa fetta di pubblico non può proprio lamentarsi, visto che sebbene Mirko sia stato eliminato mesi fa è sempre rimasto protagonista. Infatti, spesso è stato ospite nelle puntate in diretta per i suoi confronti con Perla.