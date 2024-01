GF: perché la strategia di Maddaloni per eliminare Luzzi è inutile

Dentro la Casa di Cinecittà probabilmente i concorrenti del Grande Fratello non hanno ancora totalmente compreso il grande appoggio che Beatrice Luzzi ha fuori. Sono davvero tantissimi i telespettatori che la sostengono e Marco Maddaloni, che è entrato in un secondo momento nel gioco, dovrebbe saperlo bene. Eppure la percezione nella Casa più spiata d’Italia spesso non rappresenta la realtà.

Lo sportivo crede di poter mettere in atto una strategia per eliminare Beatrice. Ne parla con Letizia Petris e Perla Vatiero, a cui fa notare che Luzzi dovrebbe finire al televoto insieme a nomi forti, come Vittorio Menozzi e Grecia Colmenares. Questo perché Marco è convinto che i due gieffini siano molto forti. In particolare, Menozzi ha la sua cerchia di fan che lo sostiene, che però non potrebbe avere la meglio contro quelli di Beatrice.

Solitamente i loro fan sono uniti in un unico gruppo, in quanto Luzzi e Vittorio al GF sono molto amici. D’altronde lui è il concorrente che ha dimostrato maggiormente di essere davvero legato all’attrice, quando quest’ultima ha affrontato la morte del padre. Ma per quanto riguarda Grecia il discorso pare essere un po’ più complesso.

La Colmenares ha superato molti televoti, quando però era un’alleata di Beatrice. Grecia è stata messa in salvo, si può dire, proprio dai fan della Luzzi in quelle circostanze. Certo, ha il suo pubblico che la sostiene, ma non quello che immaginano i suoi coinquilini. Dunque, probabilmente contro Beatrice perderebbe. In un ipotetico televoto con protagonisti questi tre concorrenti ad avere la meglio sarebbero sicuramente Luzzi e Menozzi. Di recente, inoltre, Grecia non è stata più al centro della scena nella Casa, passando inevitabilmente in secondo piano.

Maddaloni, però, è certo del contrario. Anzi, lo sportivo sembra non dare così tanto peso ai numerosi aerei che volano sopra la Casa di Cinecittà per Beatrice. Non dovrebbe, invece, sottovalutare questo prezioso dettaglio. Marco è certo che finora Luzzi non abbia affrontato televoti complicati, ma che abbia sfidato concorrenti non poi così amati.

Perla Vatiero è d’accordo con Maddaloni su questo dettaglio. D’altronde dentro la Casa di Cinecittà sono questi gli unici segnali che hanno da fuori. Non sanno che, in realtà, Luzzi è diventata una vera regina per i telespettatori sui social network e che l’unica che potrebbe affrontarla al televoto è Perla.

La Vatiero ha dalla sua parte tantissimi telespettatori e potrebbe giocarsela effettivamente contro Beatrice. “Il Grande Fratello sei tu”, scrive la maggior parte del pubblico riferendosi alla Luzzi. Questa dedica è volata con un aereo sopra la Casa di Cinecittà di recente, insieme a un altro messaggio: “L’Italia è con Beatrice”.

Messaggi, questi, che Maddaloni non dovrebbe sottovalutare. Intanto, proprio Luzzi si trova attualmente al televoto contro altri sette concorrenti: Sergio, Stefano, Anita, Paolo, Rosanna, Monia e Federico. Nel corso della puntata di stasera, uno di loro lascerà definitivamente il reality show condotto da Alfonso Signorini.