GF, perché Giselda perde punti: la goccia fa traboccare il vaso

Se durante la sua presentazione Giselda Torresan al Grande Fratello 2023 poteva aver convinto diversi telespettatori, ecco che nel corso della sua permanenza nella Casa la situazione sta cambiando. Sembra proprio che la gieffina originaria di Seren del Grappa non stia più simpatica alla maggior parte del pubblico. Infatti, sono tanti coloro che credono che la sua sia solo una recita. Tale ipotesi è nata a seguito di una serie di segnalazioni che sono spuntate fuori in questi giorni sul suo conto.

E bisogna dire che le indiscrezioni che la vedono poco sincera sono davvero tante. Nel corso della quarta puntata, il pubblico ha notato che Giselda cambierebbe totalmente espressione quando viene interpellata da qualcuno e, dunque, è al centro dell’attenzione. La Torresan, che si è presentata come un’operaia turnista, a detta di molti potrebbe essersi creata un vero e proprio personaggio. Ormai, però, il suo atteggiamento ha stufato molti telespettatori.

Ciò avviene soprattutto durante la diretta della quarta puntata del Grande Fratello, del 21 settembre. Nel corso delle nomination palesi, Giselda viene nominata da Claudio e Heidi. Quando Alfonso Signorini le chiede cosa vuole dire al riguardo, la Torresan risponde sempre allo stesso modo: “Io sto pensando alle montagne”. E ormai chi ci crede più? Questo ciò che si chiedono molti telespettatori.

La risposta sembra provenire da un copione prestabilito, ma forse non studiato per bene. Infatti, piano piano sta decisamente stancando il pubblico. Possibile che le nomination non la scuotano neanche un po’? Ed è possibile entrare in un reality show per fare un determinato gioco e continuare a passare come un’ingenua per sempre?

C’è qualche telespettatore è convinto che Giselda stia fingendo di essere l’ingenuotta del gruppo, a cui tutto è dovuto. E, in effetti, gli stessi suoi coinquilini iniziano a votarla per spedirla al televoto. Nel frattempo, insieme a Giuseppe Garibaldi, è lei la prima a scoprire la Suite della Casa, una stanza che finalmente torna a far parte del gioco dopo anni.

Giselda e Giuseppe potranno trascorrere la notte lì insieme ad un’altra concorrente che sceglierà lei. Non resta che attendere per scoprire se la Torresan riuscirà a dare una svolta al suo percorso, regalando qualche novità al pubblico. C’è da dire che molti telespettatori la apprezzano così com’è e sono certi che nella Casa sia esattamente com’è fuori.