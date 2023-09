GF, Giselda Torresan: i conti non tornano. E spuntano i post di Zaia

Tutto ciò che non torna sulla Giselda Torresan, la concorrente del GF 8 che si è presentata come semplice operaia

Operaia turnista di 34 anni originaria di Seren del Grappa. Così è stata presentata al Grande Fratello 8 Giselda Torresan, che è entrata nel cast in quota ‘nip’. In realtà si è scoperto che la donna è si un’impiegata di una tipografia, ma non è che sia proprio una sconosciuta. Basta buttare un occhio sul suo profilo Instagram: ha un seguito di oltre 140 mila followers, non proprio un account di una persona ‘normale’. Ma c’è di più: nelle scorse ore è anche emerso che Giselda è stata sponsorizzata persino da Luca Zaia, vale a dire il governatore del Veneto. Inoltre, in passato e a più riprese, è stata protagonista di articoli di giornali locali.

Rosy Chin, altra concorrente del GF 8, si è interessata alla questione. La chef italo cinese ha domandato alla Torresan, senza troppo girarci attorno, da che cosa abbia avuto origine il suo successo su Instagram. “Tempo fa ero sui giornali perché un giornalista si era occupato del percorso del Monte Grappa e mi aveva chiesto un’informazione sui sentieri”, ha raccontato Giselda che trascorre gran parte dell’anno nella malga del nonno sulle Dolomiti.

“Ho avuto un successo enorme e mi sono trovata sui giornali di tutto il Veneto”, ha aggiunto la Torresan. Insomma, la narrazione ‘ufficiale’ è che la 34enne trevigiana è una semplice operaia e che si è ritrovata con un seguito largo su Instagram quasi per caso. In realtà, però, pare che tale racconto faccia un po’ acqua da tutte le parti e che non sia così semplice come lo si vuol far passare.

I contenuti giornalistici online riguardanti Giselda non sono pochi. Altrimenti detto non è finita nella cronaca veneta una sola volta. Come rilevato da Fanpage.it si tratta di vere e proprie interviste che le sono state richieste in qualità di “influencer delle Dolomiti”.

A marzo 2023 la testata Il Dolomiti scrive un articolo sulla Torresan in cui viene narrato il suo successo su Instagram, la cui ascesa è iniziata nel 2021 quando la riserva del Monte Grappa è entrata a far parte dell’Unesco. “È cominciato il passaparola tra le persone e i media che hanno cominciato a cercarmi. Ma io sono timida e riservata”, ha spiegato la 34enne.

Le ‘sponsorizzazioni’ di Luca Zaia

Sempre restando in tema di cose che non tornano, la popolarità della Torresan su Instagram si è alimentata anche grazie alla visibilità che le è stata data dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Il governatore leghista in più frangenti ha condiviso le sue fotografie.

Quasi un anno e mezzo fa, nel dicembre 2022, Giselda ha inoltre rilasciato un’intervista a Il Gazzettino. Alla testata veneta ha spiegato in che modo utilizzava i social: “Appartengo ad una generazione che non può prescindere dall’uso del web. Voglio utilizzare i miei profili Facebook o Instagram per trasmettere a fondovalle cosa vuol dire stare in montagna. Forse è stato questo il mio successo”.

Riassumendo: Giselda Torresan non è certo una ‘vip’, ma dall’altro lato non è nemmeno la ‘signorina nessuno’. Seppur timida, come ama definirsi, di certo sa molto bene come funziona il mondo della comunicazione e dei new media.