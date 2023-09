GF Party: Annie Mazzola e Andrea Dianetti sono i nuovi conduttori

L’indovinello ha finalmente trovato soluzione. Solo due giorni fa, i profili social del Grande Fratello avevano condiviso un post raffigurante le due sagome dei nuovi conduttori del GF Party, con l’aggiunta di alcuni indizi. L’utenza, nei commenti, si era lasciata andare a varie ipotesi, ma, per la maggior parte, erano stati due i nomi fatti dal pubblico social.

Annie Mazzola e Andrea Dianetti al timone del GF Party

Proprio Annie Mazzola e Andrea Dianetti erano stati quei nomi a cui gran parte dell’utenza aveva pensato nel leggere l’indovinello social. Ebbene, nella giornata di sabato 9 settembre, Mazzola e Dianetti sono stati annunciati, tramite profili ufficiali del Grande Fratello, come prossimi conduttori del GF Party. “Il timone di GF Party è ufficialmente nelle loro mani” si legge nel post Instagram dove si mostrano i due nuovi volti. Il programma andrà in onda live su Mediaset Infinity ogni lunedì e venerdì prima dello show di Alfonso Signorini, alle ore 20:30.

Sotto il post dell’annuncio, la maggior parte dell’utenza ha approvato la scelta di affidare il GF Party a Mazzola e Dianetti. Quest’ultimo è stato particolarmente elogiato dal pubblico social, con diversi che si sono detti convinti che Andrea possa fare un ottimo lavoro alla guida del programma.

Andrea Dianetti è un attore, regista, conduttore televisivo e radiofonico, mentre Annie (Annamaria Mazzola) è una speaker radiofonica che lavora per Radio 105. Saranno loro due a prendere il posto di Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli alla guida del GF Party. Non si tratta, ad ogni modo, del primo cambio al Grande Fratello in vista della prossima edizione, in partenza lunedì 11 settembre.

Grande Fratello: le novità della prossima edizione

Recentemente, infatti, Tv Sorrisi e Canzoni ha annunciato che Rebecca Staffelli sarà la nuova opinionista social, prendendo il posto di Giulia Salemi. La new entry, figlia dell’inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli, avrà il compito di leggere i commenti dei telespettatori. Tra le novità, ormai note, della prossima edizione, anche Cesara Buonamici, che sarà opinionista in solitaria nel reality condotto da Alfonso Signorini. Per quanto riguarda il cast, infine, sono sei i nomi attualmente ufficiali (tre vip e tre nip): Alex Schwazer, Grecia Colmenares, Beatrice Luzzi, Vittorio Menozzi, Giselda Torresan e Letizia Petris.