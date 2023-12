GF, parla il fratello di Greta: “Mirko? Cos’è successo e su Perla…”

Il triangolo amoroso composto da Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti è ormai al centro della scena al Grande Fratello 2023. Ora a parlare ci pensa il fratello dell’ex tentatrice di Temptation Island, Josh, intervistato da Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo. Al momento, la situazione è ferma. Non ci sono state ancora particolari svolte, in quanto Mirko appare sempre confuso, preso sia da Perla che da Greta. Non si capisce esattamente quale strada voglia prendere Brunetti.

Intanto, Josh è felice per come Greta si sta godendo questa esperienza nella Casa di Cinecittà, mostrando realmente chi è. In effetti, l’ex tentatrice sta cercando molto bene di inserirsi nel gruppo che già si era formato da mesi nel gioco. Non solo, Josh è anche soddisfatto del rapporto che sua sorella sta instaurando con Perla “perché era una cosa inaspettata”. A parlare è una persona che ha vissuto sin da subito, da vicino, l’inizio della relazione di Mirko e Greta, la quale è sempre più vicina a Federico nella Casa.

Ricorda quando si trovavano in vacanza e non potevano farsi vedere insieme prima dell’ultima puntata di Temptation Island 2023. Questo è previsto dal regolamento del programma televisivo, che viene registrato qualche settimana prima della messa in onda. A detta di Josh a fare poi allontanare nel tempo Greta e Mirko sarebbe stata la lontananza.

A detta sua, non centrerebbe nulla la presenza di Perla e rivela che la famosa sera in cui aveva incontrato l’ex fidanzata alla fashion week di Milano Mirko aveva poi dormito a casa sua. Crede, però, che Brunetti non abbia mai smesso di amare Perla. Secondo Josh, il fatto che venisse da una relazione ricca di litigi, stare a fianco a una persona dolce come Greta avrebbe affascinato Mirko.

“Gli è sembrato di essersi innamorati di nuovo”, ha sottolineato Josh. Dunque, a detta di quest’ultimo Mirko non proverebbe davvero amore nei confronti di Greta. Proprio per questo quando Mirko si è ritrovato di fronte a Perla nella Casa di Cinecittà “sono riaffiorate sensazioni e ricordi”. Brunetti non ha mai dimenticato la Vatiero, secondo Josh.

Ma ecco che quando Greta è entrata in gioco, Mirko ha nuovamente creato un distacco con Perla. Quindi non è chiaro al momento come andrà a finire questa storia. Nonostante tutto, Josh non crede che Mirko e Perla torneranno insieme. E attenzione perché al fratello di Greta, Federico Massaro non piace. Il modello è proprio colui che si è avvicinato alla Rossetti. Invece, Josh definisce Vittorio Menozzi “un bravo ragazzo” e tra i concorrenti che gli piacciono di più.