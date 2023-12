GF bacio tra Greta e Federico, lui le leva il top: la reazione di Mirko

Federico Massaro è entrato nella Casa del Grande Fratello come un vero e proprio uragano. Nel giro di poche ore, il modello ha già creato diverse dinamiche e animato gli animi dei coinquilini. In particolar modo, il gieffino si è legato molto a Greta Rossetti e Vittorio Menozzi. In occasione del nuovo ingresso, ieri sera, 5 dicembre, gli inquilini hanno deciso di giocare al gioco della bottiglia. Tra le diverse penitenze a cui si sono dovuti sottoporre i ragazzi, Federico è stato obbligato a togliere tre capi d’abbigliamento a scelta a Greta. L’ex tentatrice si è prestata al gioco, chiedendo solo di poter tenere almeno i jeans. Dunque, alla fine, è rimasta in reggiseno.

Federico gioca il jolly e toglie la parte superiore a Greta

…porro magico in error#GrandeFratello pic.twitter.com/FsKqeQ8MIH — ???????????????????? (@barumiliano) December 6, 2023

Non solo, sempre costretti dal gioco della bottiglia, i due sono finiti per scambiarsi un “bacio con mikado“, ovvero un bacio a stampo dopo aver mangiato insieme un pezzetto di mikado. “Ha le labbra morbidissime”, ha detto Federico alla fine dell’obbligo. Il tutto è avvenuto davanti agli occhi vigili di Mirko Brunetti, con il quale Greta era fidanzata fino a poche settimane fa. L’ex volto di Temptation Island non ha voluto far trasparire nessuna reazione ed è rimasto abbastanza impassibile.

Tuttavia, è molto probabile che Mirko non abbia voluto semplicemente dare soddisfazione all’ex ragazza. In realtà, infatti, il ragazzo ha confessato di provare ancora sentimenti forti per Greta e di essere bloccato per la situazione in Casa con Perla. Dopo l’ingresso dell’ex tentatrice, Mirko sembra aver fatto dietrofront con la Vatiero, lasciando i fan della coppia ‘Perletti‘ di stucco. Brunetti sembra cercare sempre di più Greta, tenendo in questo modo il piede in due scarpe. D’altro canto, Perla ha dichiarato di voler prendere le distanze dall’ex fidanzato, tanto che, sempre durante il gioco della bottiglia, si è rifiutato di baciarlo con il “bacio mikado“.

Federico Massaro e Vittorio Menozzi furore sul web

Come menzionato prima, in questi primi giorni Federico Massaro non si è legato solamente a Greta Rossetti, ma anche a Vittorio Menozzi. I due, infatti, hanno passato molto tempo insieme e il mondo del web ha già iniziato a fantasticare. Sui social, gli utenti avrebbero notato un’amicizia speciale tra i due. In particolar modo, alcuni avrebbero notato un interesse maggiore da parte di Vittorio. Chiaramente, si tratta solamente di teorie del web, ma chissà se Alfonso Signorini deciderà di parlare dell’argomento anche nella prossima puntata del Grande Fratello.