GF: Paolo finto moralista. Scena agghiacciante con Letizia (video)

Questa notte è andata in onda una scena molto brutta tra Letizia Petris e Paolo Masella. I due hanno iniziato a scherzare ma poi è stato superato il limite. O meglio in tv sarebbe meglio non mostrare determinate cose.

Dopo che i due hanno iniziato a giocare, Paolo si è tolto la cinta ed ha iniziato a sculacciare la fidanzata. L’ha rincorsa per la Casa, fin quando non l’ha portata in bagno e messa all’angolo. Qui le ha messo le mani al collo e ha continuato a frustarla. Successivamente è scattata la censura e poco dopo Masella è stato chiamato dal confessionale, sicuramente per farlo fermare.

Agli occhi dei telespettatori è stata una scena molto brutta e sono tanti i commenti degli utenti basiti. Ma ciò che lascia più esterrefatti è che a mostrare un comportamento del genere sia stato proprio Paolo. Da quando è entrato, il ragazzo si è presentato con la sua aurea da moralista. Ha più volte espresso la sua idea sulle relazioni rigide e vecchio stampo, sul rispetto della donna e sull’assoluta protezione, quasi morbosità. Le sue idee a volte espresse in maniera davvero arcaica, più volte sono state contestate sia sui social che da Beatrice Luzzi che non ha mai avuto simpatia per il ragazzo.

Ci si chiede anche come uno dalle idee così medievali possa stare accanto a Letizia, abituata ad essere molto libera nelle relazioni. Tanto che la maggior parte degli utenti, tranne solo i sostenitori della coppia, sono convinti del fatto che fuori dureranno pochissimo. I due hanno concezioni totalmente diverse sulle relazioni.

L’attacco di Paolo a Beatrice

Dal punto di vista delle relazioni (e non solo), Masella e la Luzzi hanno idee opposte. Risulta fastidioso il modo in cui lui voglia sempre mettere becco sui rapporti che costruisce l’attrice.

Dopo che il Grande Fratello ha mandato in onda la clip sul triangolo Beatrice, Giuseppe Garibaldi e Vittorio Menozzi, Paolo ha voluto insistere nello screditare la Luzzi agli occhi degli altri. Per lui è impossibile che lei con il 23enne abbia avuto solamente un’amicizia. L’ha accusata anche di essere poco limpida. L’illazione parla per sé.

Sembra assurdo però che un moralista come Paolo poi si lasci andare pubblicamente a queste scene pietose. Ma non è la prima volta. Giovedì 14 marzo, mentre la sua ragazza e Anita si stavano facendo la doccia, lui e Alessio si sono posizionati lì davanti per fare commenti davvero poco eleganti. Questa è l’ennesima dimostrazione che alla fine chi predica tanto è il primo a sbagliare e a fare figuracce.