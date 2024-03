GF notte, riportino gate: Greta giura il falso, Paolo incalza Giuseppe

Giovedì 14 marzo è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello: è stata comunicata la data della finale (il 25 marzo) e Anita Olivieri ha perso il televoto non eliminatorio. Al centro della serata c’è stato il triangolo tra Giuseppe Garibaldi, Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi. Dopo due mesi, è stato finalmente mostrato il famoso riportino che Greta Rossetti ha fatto in Casa su alcuni gesti intimi scambiati tra il 23enne eliminato e l’attrice.

Non si è capito se Beatrice ha inteso davvero cosa ha riportato la ragazza, poiché il video non è stato mostrato per intero. Menozzi, dal canto suo, ha cercato di arrampicarsi sugli specchi e far credere che la sua confessione parlasse di “manipolazione” e non di cosa facesse al letto con la Luzzi.

Greta, anche dopo la puntata, ha continuato a fare la finta tonta. Ha giurato invano a Beatrice di non essersi mai intromessa nel rapporto tra lei e Vittorio e che, anzi, ha cercato di mediare. Cosa non vera. Non ha però rivelato bene alla Luzzi cosa avesse riferito. Al momento dunque l’attrice sembra ancora all’oscuro di tutto.

Greta, agli occhi di Beatrice, ne è uscita pulita, giustificando Vittorio che “è stato mosso dalla rabbia“. Al tempo stesso la Luzzi ha paura di andare troppo a fondo perché non sa quello che potrebbe uscire. Lei non capisce come mai Vittorio abbia agito in questo modo a seguito dell’allontanamento avuto. Ha però immaginato che il giovane sia stato eliminato proprio perché “punito dal pubblico“.

Bea su plasmon: "..rabbia per una cosa che aveva combinato lui?"

"..Poi c'è stata la cosa del ristorante in cui non era intervenuto, ho visto addirittura che applaudiva..Si comportava come un'altra persona quindi è stato difficile riavvicinarsi.." PLASMON PENOSO#GrandeFratello pic.twitter.com/cCB6CgU31U — 🤍💙 (@Esticactus1) March 15, 2024

L’idea assurda di Paolo Masella

Dopo che è uscita la storia del riportino, Paolo in un primo momento ha ammesso di non ricordare la conversazione, ma poi, dopo la puntata, ha cercato di incalzare Giuseppe “a parlare”.

“Io al posto tuo avrei fatto la guerra, perché tu sai“, gli ha detto Masella. Anzi, secondo lui affossare di più Beatrice significherebbe uscirne meglio in puntata. Non solo, ha spronato l’amico a parlare sottolineando ciò che sa sull’intimità tra la Luzzi e Vittorio, così da “essere intervistato dopo il Grande Fratello“. Secondo lui, in questo modo, una volta finito il reality, Giuseppe verrà invitato nelle varie trasmissioni per parlarne meglio.

Ancora una volta Masella non solo dimostra di essere spregiudicato, ma soprattutto di non conoscere affatto le dinamiche televisive. Anche perché le accuse fatte da Greta sono state talmente gravi che è stato deciso di non mandarle in onda.

no vi prego ma paolo che dice a garibaldi che se continuasse a parlare di questo riportino potrebbe fare le interviste mi posso pisciare addosso pic.twitter.com/kjLTg73UkQ — nina (@chetimportaaa) March 15, 2024

Le reazioni di Greta dopo l’incontro con sua mamma

La Rossetti è rimasta scossa dall’incontro con sua mamma e dalle parole che le ha detto. Nonostante Sergio D’Ottavi sia convinto dei sentimenti che prova per la ragazza e non si è fatto intimorire da Marcella. Anche la giovane ha fiducia in lui e ha rivelato di non aver più alcun dubbio.

La signora, che sui social ha accusato in continuazione il 32enne, davanti a lui è stata più soft, ma ha comunque fatto una figuraccia. Greta è rimasta scossa, ma in parte se lo aspettava. Beatrice e Alessio Falsone le hanno però fatto capire che sua madre non ha fatto una bella figura, soprattutto perché la Rossetti non è una bambina.