GF, Pamela Petrarolo ha un malore: con lei Shaila, cos’è successo

Sono stati attimi di paura quelli vissuti nella Casa del Grande Fratello. Una delle concorrenti, Pamela Petrarolo, ha difatti accusato improvvisamente un malore. Immediatamente è scattato l’allarme e gli altri gieffini hanno cercato di aiutarla a riprendersi. Capiamo meglio che cosa è successo e come sta ora.

In una puntata del daytime del Grande Fratello attimi di panico hanno invaso la Casa più famosa d’Italia. Una delle coinquiline, difatti, si è improvvisamente sentita male facendo spaventare gli altri concorrenti. La cantante e showgirl Pamela Petrarolo ha accusato un malore mentre un’altra gieffina, Shaila Gatta, l’ha fatta stendere per praticarle un massaggio rilassante. A quel punto l’ex protagonista di Non E’ La Rai ha esclamato che in quella posizione sentiva risalirle il pollo mangiato poco prima probabilmente perché aveva lo stomaco schiacciato. Poco dopo ha avuto un mancamento che ha scatenato attimi di paura nella Casa.

Immediatamente sono intervenuti gli altri concorrenti del Grande Fratello che hanno provato ad aiutarla e farla calmare. In particolare Pamela è stata fatta stendere con le gambe all’aria come si suole fare quando si ha un mancamento. La compagna Eleonora Cecere ha provato a tranquillizzarla, mentre Shaila Gatta l’aiutava con la respirazione invitando a seguire il suo esempio e fare dei respiri profondi. Anche Luca Calvani è arrivato in suo soccorso, mostrandosi tuttavia più pratico e domandandole se dovesse andare in bagno per vomitare il cibo mangiato.

Il malore di Eleonora Cecere

Quello si Petrarolo è già il secondo malore in una settimana all’interno della Casa del Grande Fratello. Prima di lei, difatti, anche Eleonora Cecere aveva accusato alcuni problemi. Qualche giorno fa l’ex volto di Non E’ La Rai ha trascorso diverso tempo in bagno per poi uscire ed informare i compagni di non sentirsi molto bene. Le sue ex colleghe del noto programma Rai si sono immediatamente fiondate in suo soccorso invitandola ad andare nel confessionale e chiedere di poter contattare suo marito. Verso le due di notte Eleonora, ripresa dalle telecamere del Grande Fratello, ha poi tranquillizzato tutti dicendo di sentirsi un po’ meglio.