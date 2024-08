GF, offerta di Signorini a Oppini: la decisione perfetta di Francesco

Alfonso Signorini continua a lavorare per sistemare tutti i tasselli relativi al cast del Grande Fratello 9, in partenza il prossimo settembre. Secondo quanto rivelato da TvBlog, il conduttore e giornalista avrebbe contattato Francesco Oppini, con cui condivide un rapporto di amicizia e stima. I due si sono conosciuti proprio grazie al reality show: il figlio di Alba Parietti è infatti stato uno dei protagonisti dal GF Vip 2020-2021. In quell’edizione si fece apprezzare da molti compagni d’avventura e dal pubblico. Non fu eliminato, fu lui a decidere di lasciare il gioco a Natale, considerando esaurita la sua esperienza nel reality. Ebbene, Signorini gli avrebbe chiesto di rientrare nella Casa più spiata d’Italia…

Cosa ha risposto Francesco? A TvBlog risulta che il telecronista sportivo avrebbe ringraziato il conduttore, ma avrebbe declinato l’offerta per coerenza professionale. Oppini quando scelse di interrompere il suo percorso al GF Vip di quattro anni fa sottolineò che l’esperienza vissuta fu intensa e soddisfacente. Dall’altro lato evidenziò che la considerava conclusa, avendo dato tutto quel che aveva da offrire. Insomma, si è divertito, ha apprezzato il gioco, si è arricchito, ma basta così. A distanza di più di quattro anni non avrebbe cambiato idea: nei suoi piani futuri professionali ci sarebbe altro e non la partecipazione bis al programma di Canale Cinque. Decisione perfettamente coerente.

I nomi caldi del cast del Grande Fratello 9

Restano invece alte le quotazioni di vedere nella Casa più spiata d’Italia il padre di Francesco, vale a dire Franco Oppini. Forse Alfonso Signorini aveva in mente di riproporre un ‘tandem familiare’, esperimento già fatto in passato quando furono arruolate Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, rispettivamente mamma e figlia.

A proposito di dinamiche e possibili nuovi tasselli del cast, sarebbe fatta per il trio sentimentale proveniente da Temptation Island: le vicende di Lino Giuliano, Maika Randazzo e Alessia Pascarella dovrebbero avere un seguito televisivo proprio nel reality show più spiato d’Italia. L’idea è quella di riproporre una sorta di triangolo bis come quello che ha visto protagonisti qualche mese fa Greta Rossetti, Perla Vatiero e Mirko Brunetti.

Come concorrenti vip si mormora inoltre che dovrebbero entrare tre ex volti di Non è la Rai, oltre a Clarissa Burt. Trattasi di Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi.