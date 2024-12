GF, occhi puntati su Chiara e Javier: vero amore o strategia?

In queste ore sembra che all’interno della Casa più spiata d’Italia si stiano rimescolando del tutto le carte (e anche le coppie): c’è infatti chi si è detto addio per sempre (o almeno così pare), come Shaila e Lorenzo, ma anche chi ha scoperto di provare qualcosa per uno dei coinquilini, come nel caso di Helena e Zeudi, o in quello più recente di Chiara Cainelli e Javier Martinez. Insomma, c’è aria di cambiamenti nel reality show e, con tutta probabilità, nelle prossime ore i telespettatori saranno testimoni della nascita di nuove coppie.

Non tutti però credono che i sentimenti nati nell’ultima settimana tra le mura della Casa di Cinecittà siano veritieri: in particolare, c’è stato chi, nelle ultime ore, commentando la notizia del primo bacio tra Martinez e la Cainelli, si è detto convinto del fatto che non si tratti di vero amore, bensì di una pura e semplice strategia messa in atto proprio dalla gieffina. E se fosse invece un’abile mossa studiata da Javier?

Chiara Cainelli abile stratega?

Fio ad ora, da quando ha varcato la celebre porta rossa, la Cainelli non ha dato molto materiale al mondo del gossip, rimanendo sempre un po’ ai margini dello show. Ora però, sembra arrivato il momento anche per lei di iniziare a giocare le sue carte. Cosa c’è di meglio di creare una storia d’amore con qualcuno all’interno della Casa più spiata d’Italia? D’altronde si sa, le dinamiche d’amore nella storia del Grande Fratello sono sempre state molto apprezzate dal pubblico, a patto che non diventino dei veri e propri psicodrammi come quello tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

Secondo questa visione, condivisa da molti utenti del web al momento, la gieffina potrebbe aver deciso di avvicinarsi a Martinez proprio per farsi notare e creare una dinamica all’interno della Casa. Una mossa che potrebbe assicurarle il posto all’interno dello show per almeno qualche settimana. Inoltre, c’è anche da considerare che Martinez risulta essere uno dei gieffini più forti di questa edizione: una carta niente male da giocarsi per un’inquilina alle prime armi.

Naturalmente, si tratta solamente di ipotesi, che hanno iniziato a circolare insistentemente sul web nelle ultime ore. Si tratta poi di un pensiero che, come sottolineato poc’anzi, viene condiviso da un’ampia fetta di pubblico, che ormai ha capito molto bene come funzionano le cose all’interno della Casa di Cinecittà. A questo punto non resta che attendere per vedere se ci saranno nuovi sviluppi sulla questione. Anche perché la stessa Chiara questa mattina, dopo il bacio a Javier, ha affermato di voler andare piano, evitando di buttarsi subito senza pensarci, com’è successo in passato.

Critiche anche per Javier

Non solo Chiara, ma anche Javier è finito nel mirino del pubblico, che lo ha criticato per il suo atteggiamento un po’ troppo “farfallone”. In effetti, va ricordato che la Cainelli è la terza ragazza con la quale Javier prova a costruire un rapporto all’interno della Casa.

Prima di tuto c’era stata Shaila Gatta, con la quale Martinez aveva avuto un breve flirt, finito per colpa di Lorenzo Spolverato e dei sentimenti che l’ex velina di Striscia la Notizia provava per lui. Poi, era stata la volta di Helena Prestes, con la quale inizialmente si era creato un bel feeling. O almeno è stato così fino a che non ha fatto il suo ingresso nella Casa proprio Chiara Cainelli, per la quale Javier sembra aver perso la testa sin dall’inizio.

Insomma, data la facilità con la quale il gieffino sembra cambiare l’oggetto del suo interesse, il pubblico ha iniziato a criticarlo e a dubitare della sua sincerità. Infatti, stando a quanto ritengono i telespettatori, anche il gieffino potrebbe avere in mente la stessa strategia della Cainelli: formare una coppia al Grande Fratello solo e unicamente per ottenere visibilità, senza provare veri sentimenti.