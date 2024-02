GF notte: Vittorio fa la pantomima, ma la vera vittima è Beatrice

Lunedì 5 febbraio è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello che ha visto l’ingresso di due nuovi concorrenti e l’abbandono di Fiordaliso. Poi uno scontro inatteso tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. Dopo che in puntata l’attrice è stata molto bersagliata, in confessionale, ha affrontato Alfonso Signorini, minacciando di abbandonare.

Puntata molto difficile per la Luzzi che, per l’ennesima volta, non solo è stata al centro delle dinamiche ma tutto è stato unidirezionale, non mandando in onda i tanti comportamenti fuori luogo che spesso Varrese ha nei suoi confronti. L’attrice è stata anche rimproverata per aver detto che “Massimiliano è poco equilibrato” e conduttore, opinionista e altri inquilini si sono schierati contro di lei. Anche il suo amico Vittorio Menozzi, per viltà, ha preferito dissociarsi pubblicamente dall’attrice.

In confessionale, durante la nomination, la Luzzi ha deciso di scrivere la storia ed ha affrontato pubblicamente Alfonso. Ha additato il programma del massacro pubblico a cui la stanno sottoponendo e alla pressione psicologica in cui si trova ormai da 5 mesi. Di questo passo vorrebbero indurla ad abbandonare, secondo quanto sostenuto da lei. Nonostante ciò, Alfonso sembra che non abbia capito la questione, poiché le ha dato dell’egoriferita. Così Beatrice ha chiesto al suo pubblico di farla uscire.

La pantomima di Vittorio

Subito dopo la puntata, tutte le attenzioni sono state rivolte a Vittorio che, anziché assicurarsi che la Luzzi stesse bene, ha preferito fare una sceneggiata e piangere disperato perché “a causa di Beatrice è stato messo in una brutta situazione”. Gli altri inquilini sono stati fieri del fatto che si sia dissociato da lei e soddisfatti che non abbia nemmeno più il suo amico fidato dalla sua parte.

Lacrime di coccodrillo per Vittorio, consolato da Greta Rossetti che gli ha ricordato più volte “quanto siano puri a differenza degli altri e non li devono mettere in queste situazioni“. Per la ragazza lui non si deve sentire in colpa nei confronti dell’attrice e, anzi, ha fatto davvero bene a prenderne le distanze perché “lei lo fa diventare ciò che non è“.

Quando Sergio D’Ottavi è andato a parlare loro e ha sottolineato che la Luzzi non è solo quello che vogliono mostrare in tv, la Rossetti ha evidenziato che “Beatrice se le cerca” perché non dovrebbe mai parlare degli altri. Peccato che sono in un reality.

Vittorio la vittima che dice a Greta di sentirsi in colpa per non aver nominato Beatrice e di aver nominato una persona (Rosy) a caso che non c'entrava nulla con Bea e il guru No io questo non lo voglio proprio più vedere, deve stare lontano da Beatrice#grandefratello #gf pic.twitter.com/tRhqbsNfnR — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) February 6, 2024

Luzzi delusa

Beatrice invece si è rifugiata in piscina, lontana da tutti. La sua rabbia è tanta anche perché lei stessa ha ricordato che il programma che ha voluto sottolineare quanto lei “sia esagerata” nei confronti di Massimiliano, è lo stesso di 2 mesi fa, quando lo aveva richiamato a causa degli atteggiamenti ripetitivi che stavano superando il limite.

A consolarla è andato Stefano Miele, che la ha mostrato sostegno. Anche lui ritiene che c’è stato un vero e proprio massacro e si è sentito impotente perché non è riuscito a difenderla. Ha notato come è stata usata ogni minima cosa per andarle contro. Ma l’attrice sembra non mollare e mostrarsi forte, tanto che è riuscita ad affrontare di nuovo l’attore e ha sottolineato: “Quanto sei protetto, quanto ti proteggono“.

Beatrice senza paura sta dicendo no ad un sistema che la vede in continuazione bersagliata, ma che al tempo stesso non potrebbe fare a meno di lei dato che le puntate e le dinamiche girano interamente sul suo personaggio. Il modus operandi messo in pratica nella puntata di ieri, 5 febbraio, ha lasciato sgomenti e il web sta mostrando una grande vicinanza alla Luzzi.