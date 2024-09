GF notte: Shaila sceglie tra Javier e Lorenzo, brutta gaffe di Turchi

Notte movimentata al Grande Fratello. Ieri, 26 settembre, è andata in onda una nuova puntata del reality, piena di tensione. Le dinamiche si sono infatti infiammate: dall’indecisione di Shaila riguardo ai ragazzi della Casa, allo scontro acceso tra Helena e Iago, fino all’ennesima figuraccia di Beatrice Luzzi, che è stata beffeggiata prima dall’opinionista Cesara Buonamici e successivamente anche dal concorrente Iago. Una volta finita la diretta, i concorrenti si sono scatenati, portandosi dietro le conseguenze di quanto accaduto durante la serata. Prima di tutto, Shaila Gatta ha finalmente fatto la sua scelta tra Javier e Lorenzo. D’altro canto, Enzo Paolo Turchi, dopo il commovente momento vissuto in puntata con il racconto di sua figlia Maria, ha commesso uno scivolone che sta facendo discutere.

Shaila Gatta: ecco chi ha scelto tra Javier e Lorenzo

Da giorni, ormai, Shaila sembra essere confusa tra Javier Martinez e Lorenzo Spolverato. Inizialmente, si era avvicinata in modo particolare al modello. Tuttavia, con il passare del tempo, pare aver trovato una connessione speciale con il pallavolista argentino. Nel corso della quarta puntata della nuova edizione, Alfonso Signorini ha incalzato più volte l’ex velina così da farla dichiarare per uno dei due. Sebbene durante la diretta non sia riuscita a prendere una decisione né a esprimersi con chiarezza, poche ore dopo si è aperta con le sue amiche, rivelando finalmente il nome della persona con cui ha sentito nascere qualcosa in più: Javier.

L’ex allieva di Amici ha prima parlato con Lorenzo e, poco dopo, si è trovata a chiacchierare con i suoi compagni d’avventura rendendo palese la sua scelta:

Come faccio a non baciarlo? Piano piano ci stiamo iniziando a toccare. Noi non è che ci tocchiamo facilmente. C’è questa cosa fra me e lui di scappare, uno di qua e uno di là. Ci evitiamo. Secondo me siamo molto simili su questa cosa. Ho timore ad aprimi con una persona che mi può interessare. E anche lui secondo me è così. Come glielo diciamo a Lorenzo? Ma Lorenzo lo sa, ragazze. Io ci ho parlato con Lorenzo stasera e anche con lui. Io sono sempre molto trasparente e ho scelto lui, sì. Un bacio? Ma no, è presto. Io quando sto fuori mica bacio subito le persone. Io bacio lentamente, aspetto qualche mese. Tu per baciare una persona devi creare una confidenza, un contatto. Per me non era una scelta, io mi sentivo attratta da due personalità. Perché comunque a me anche Lorenzo piace, ma in un modo diverso. Con lui non c’è quella cosa che ti scatta.

Ilaria: Ma poi lo stai aprendo, non ad un ragazzaccio, un ragazzo che se lo merita. Motivo per cui tra i due hai scelto lui e non Lorenzo.

Shaila: ma per me non era una scelta.

Lorenzo a me piace, ma in un modo diverso. Con lui non c'è quella cosa che ti scatta#GrandeFratello pic.twitter.com/GazKoY9TzI — Violett926 (@violett926) September 27, 2024

Enzo Paolo Turchi pessimo su Ilaria: cos’ha detto

Dopo la puntata, è scoppiato anche uno scontro inatteso tra Enzo Paolo Turchi e Ilaria Clemente. A causare la lite è stata, in realtà, la poco simpatia che il ballerino sentirebbe per Helena Prestes. Enzo Paolo, infatti, sembra andare d’accordo con tutti i suoi coinquilini, tranne che con la brasiliana. Secondo lui, l’influencer sarebbe poco sincera e rispettosa, molti per il quale non è riuscito a creare un bel legame. In tutto ciò, è intervenuta Ilaria, che ha deciso di andare da Helena per chiarire la questione.

Di fronte alle domande della gieffina, però, Helena si è arrabbiata ed è scoppiata a piangere. Dopo aver cercato di consolarla, Ilaria è andata anche da Enzo Paolo Turchi per cercare di fare chiarezza. Al che, il marito di Carmen Russo è sbottato contro la ragazza, invitandola a farsi i fatti suoi e non intromettersi più in questioni che non la riguardano. Quando, dopo, ha raccontato Iago quanto accaduto, si è riferito ad Ilaria con un termine che ha scatenato diverse critiche: “Quella ragazza come si chiama? Quella un po’ cicciottella”. Insomma, un brutto scivolone che ha già scatenato una polemica sul web.