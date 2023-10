GF notte: Samira cotta di un coinquilino, Paolo super conteso

Quella di ieri, 6 ottobre, è stata una notte molto movimentata all’interno della Casa del Grande Fratello. Le richieste di Alfonso Signorini sono finalmente state esaudite e ,a quasi un mese dall’inizio del reality, i ragazzi sono sempre più uniti e stanno finalmente nascendo i primi interessi tra i coinquilini. In Casa c’è stata una grande festa e, durante la serata, è successo veramente di tutto. Da un lato, c’è stato un forte avvicinamento tra Heidi Baci e Vittorio Menozzi, che si sono persino resi protagonisti di un ballo provocante insieme sotto la doccia. I due sembrano essere più uniti, a discapito di Massimiliano Varrese, che forse dovrà finalmente arrendersi davanti al rifiuto della giovane. Ma, non è finita qui. Alcune dichiarazioni di Samira Lui e Paolo Masella hanno spiazzato tutti.

Samira Lui cotta di Giuseppe Garibaldi? Cosa sta succedendo

Durante la serata, Samira si è ritrovata con le altre ragazze della Casa e, tra chiacchiere e risate, ha confessato di essere interessata ad un altro coinquilino. “Chi ti piace? Giuseppe?“, le hanno chiesto Heidi e Letizia. Al che, la modella ha spiazzato tutti, rispondendo “Un po’”. Da lì, tutte sono scoppiate in una forte risata, basite dalla notizia. Il video di quel momento ha subito fatto il giro del web, lasciando i fan del programma senza parole.

Ricordiamo, infatti, che Samira è fidanzata da tempo con il modello Luigi Punzo. D’altro canto, recentemente Giuseppe si è avvicinato molto a Beatrice Luzzi, dando vita ad un possibile flirt che sta facendo molto chiacchierare. Tuttavia, c’è chi dice che l’ex volto de L’Eredità stesse scherzando e che, in realtà, la dichiarazioni non era altro che una battuta. Non resta che attendere i prossimi giorni per scoprire qual è la verità.

Samira dice che Garibaldi "un po" le piace ???? cari fidanzati, sperate che lo chiudano presto sto gf sennò so CERVI A NATALE PER TUTTI ????#grandefratello pic.twitter.com/75CPkHZVwH — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 6, 2023

Paolo Masella conteso da più coinquiline: ecco da chi

Paolo Masella è sicuramente uno dei protagonisti di questa nuova edizione del Grande Fratello. Il macellaio sembrerebbe aver fatto una vera e propria strage di cuori all’interno della Casa più spiata d’Italia, tanto che addirittura 3 coinquiline potrebbero essere interessate a lui. Inizialmente, in molti avevano notato una certa intesa tra Paolo e Letizia Petris, tra coccole e gesti affettuosi. Tuttavia, quest’ultima si è tirata indietro, ammettendo di aver notato un certo traporto da parte del ragazzo verso Anita Olivieri. Masella, infatti, le avrebbe raccontato che, “dopo averla vita col fisico perfetto i miei occhi hanno fatto tipo tergicristallo”.

Anita non si è mostrata totalmente restìa alla situazione, ma, avendo una situazione sentimentale complicata fuori, non sembrerebbe molto convinta. “Mi godrei la cosa per come viene, sicuramente… il problema è che uno come lui per quanto fa quello che che ci vuole tanto ad affezionarsi, alla fine secondo me è facile che lui si prenda. Non ho fatto niente e guarda come sta”, ha dichiarato. Per questo sarebbe spingendo il macellaio verso Valentina. Quest’ultima, infatti, ha palese senza peli sulla lingua il suo forte interesse per Paolo: “A me Paolo interessa, è ufficiale. Lo abbiamo conclamato stasera, ma si era già intercettato… esteticamente si, ma di testa poi, simpatico, leggero…”.

Insomma, una trama veramente complicata quella che gira intorno a Paolo. Bisognerà attendere i prossimi sviluppi per capire come si evolverà questo quadrilatero amoroso.