GF notte: Monia delusa da Massimiliano, Vittorio con il rimorso

Martedì 23 gennaio è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. La protagonista è stata Perla Vatiero che ha sparato a zero su Beatrice Luzzi che, come sempre, ha saputo difendersi con classe. Ma è stata fatta anche una rivelazione inaspettata: sembra che Monia La Ferrera fuori ha una frequentazione e forse è proprio per questo che non si lascia andare con Massimiliano Varrese. Dopo la puntata, è crollata, delusa dall’inquilino. Lacrime anche per Vittorio Menozzi che ha i sensi di colpa per non essersi schierato durante i litigi.

Durante la puntata, Alfonso Signorini ha voluto parlare di Monia e Massimiliano, cercando di capire come mai tra i due sembra che non riesca a nascere una storia a causa dei continui problemi. Ad un certo punto, il conduttore ha nominato un certo Giovanni (l’uomo che frequenta La Ferrera fuori) e ciò ha creato un’altra spaccatura.

Sebbene Monia ha precisato di essere single, questa cosa non è piaciuta all’attore che, non solo ne ha preso le distanze, facendo un passo indietro, ma quasi insinuando che la colpa fosse sua poiché “non era stata chiara“. Ciò, a fine puntata, ha fatto stare molto male La Ferrera che si è sentita tradita dall’ex e ha cercato conforto nelle altre inquiline.

In un primo momento, è andata da Beatrice a raccontarle di essere molto arrabbiata perché Massimiliano era a conoscenza di questa confessione, ma l’attrice non è rimasta sorpresa dall’atteggiamento del suo nemico numero uno.

“Anche qualora fuori ci fosse un cretino che dicesse che abbiamo una relazione, ma secondo te? Non è che siamo in un villaggio turistico senza telecamere, ma secondo te? Io ho una reputazione, una carriera, ho due bambine a casa, una cosa del genere, ma stai scherzando? A me dispiace di tutte le batoste che ha preso qua dentro, ne sto subendo io tutte le conseguenze e non ve ne accorgete. Come lui ha i suoi muri, io ho i miei, ci sta, stiamo cercando di trovare un punto di incontro, ma così no. Io in qualsiasi situazione lo avrei difeso, anche se fosse scesa la persona più importante al mondo, l’avrei difeso comunque. […] È la seconda volta che mette in dubbio la mia verità, mi rode“.

Monia, parlando prima con Letizia e poi con Anita, è scoppiata in lacrime, anche perché queste hanno difeso Varrese, dicendo di “capirlo perché ne ha subite tante“.

monia per piacere #grandefratello

Il momento di sconforto di Vittorio

Anche Menozzi, finita la puntata, si è isolato e ha pianto. In realtà per tutta la serata non è stato coinvolto per niente, quindi in molti si sono chiesti cosa lo abbia fatto stare male. Nella notte si è anche scusato con Massimiliano, dicendo: “Non so cosa mi è preso per la nomination scusa“.

Dopo il momento di sconforto e dopo che ha allontanato tutti, è andato a parlare con Beatrice che ha cercato di spronarlo. Vittorio ha confessato di stare in tensione durante la diretta poiché vorrebbe prendere posizione su alcuni litigi ma ha paura di essere escluso da un gruppo piuttosto che da un altro. La Luzzi l’ha spronato a “fregarsene dei gruppi” e ad agire di pancia, di sentirsi libero di dire e fare ciò che vuole e liberarsi dalla corazza.

“Ci sono molte cose sotto, ci sono molte questioni mentali, non sono i gruppi in sè, ma condizionamenti mentali del dovermi sentire in colpa se sto più con una persona piuttosto che con un’altra, ci sono quasi dei doveri morali, convenzionali, creati a buffo, che non voglio avere“

Poi, sempre a Beatrice, ha rivelato di non essersi pentito della nomination fatta a Massimiliano ma che in realtà le motivazioni erano altre: tutte le accuse che gli fa sul provarci con le ragazze della Casa. Ma Vittorio ha preferito non dirlo in puntata proprio per non riaprire quel discorso.

#Beatrice a #Vittorio :

fregatene di più e ragiona

#Beatrice a #Vittorio :
fregatene di più e ragiona
più di pancia#Vittorio : e poi con Max nn mi sono sentito per niente in colpa per averlo nominato… 👑❤️‍🔥#VITTUZZI #Luzzers #grandefratello

La convinzione di Perla

A fine puntata, la Vatiero si è mostrata molto convinta di se stessa e dell’aver fatto una bella figura contro la Luzzi. Gli altri inquilini le hanno fatto notare anche che “le persone applaudivano contro Beatrice“. Successivamente Perla è andata da Vittorio per convincerlo del fatto che l’attrice sbaglia a “voler ridicolizzare le persone per emergere” in puntata, cosa sulla quale Menozzi non ha concordato.

Dall’altra parte, Beatrice è sempre più convinta che la giovane si sia preparata il discorso contro di lei e che quelle risposte non fossero spontanee, definendola anche “molto cafona“. Ha però rivelato “di essere a disposizione del programma“, perché sa che gli autori amano questi scontri.

Il pensiero di Fiordaliso

A sorpresa, in puntata, la cantante si è schierata a favore di Beatrice e contro il gruppo di Perla. Anche lei ritiene che la ragazza non si occupa mai delle faccende domestiche. Massimiliano per questo ha deciso, a sua volta, di nominarla. La cantante sa bene però che le motivazioni sono altre: “Ma io lo so il vero motivo per cui Max mi ha nominata eh, sai perché? Vuole stare nel team Perla, ti pensi che sono scema? Sa che gli conviene per fuori“.

Fiordaliso senza peli sulla lingua ha rivelato il vero essere di Massimiliano ed ha anche difeso Monia, non è da escludere un confronto acceso che ci potrà essere nei prossimi giorni, come già successo qualche mese fa.