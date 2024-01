GF notte: Letizia e Paolo in crisi, Vittorio e Beatrice sempre più uniti

Lunedì 29 gennaio è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello. I telespettatori hanno assistito all’ennesimo scontro tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero e le due fazioni in Casa si sono divise sempre di più. Monia La Ferrera è stata eliminata. Dopo la diretta, Letizia Petris è entrata in crisi a causa della nomination ed ha avuto una discussione con Paolo Masella. Vittorio Menozzi è sempre più dalla parte di Beatrice, il sostegno per lei diventa evidente a tutti e incomincia ad infastidire gli altri.

A fine puntata Letizia, già turbata a causa della nomination, è andata a parlare con il suo partener perché ha avuto un atteggiamento che non le è piaciuto. Durante un momento in cui lui era particolarmente agitato, probabilmente perché Alfonso Signorini non era interessato al suo parere, lei ha cercato di calmarlo, ma Paolo l’ha scansata. Questa cosa non è piaciuta alla Petris e i due hanno avuto un confronto molto accesso.

Letizia non vorrebbe che lui la trattasse come un’amica e che, quando ne ha bisogno, si lasciasse consolare. Ma lui non è d’accordo e sostiene di avere bisogno di alcuni momenti per se stesso. Inoltre ritiene che quando è giù, lei non è adatta ad aiutarlo. Questo è stato motivo di screzio nella coppia.

Non sono arrivati ad una conclusione perché Letizia non ha sopportato il fatto che ogni volta deve essere lei a rincorrerlo per chiarire. Dopodiché è andata a fare un discorso ai suoi amici più stretti perché, essendo in nomination, pensa che lunedì potrebbe uscire. Paolo invece è andato a piangere in piscina.

Beatrice e Vittorio sempre più d’accordo

A sorpresa, in puntata, Menozzi si è esposto ed ha difeso a spada tratta la Luzzi, sottolineando di non essere manipolato, preservando il loro rapporto e rimarcando quanto l’attrice non sia una persona cattiva. Questa presa di coraggio è piaciuta molto a lei che si è sorpresa di ritrovarlo così vicino a sé.

I due si sono confrontati molto sulla puntata e sugli attacchi che ha ricevuto Beatrice. Vittorio ha finalmente compreso quanto possa essere difficile per lei essere costantemente additata con i peggiori aggettivi e che, nonostante ciò, lei cerca sempre di non offendere. Le ha anche consigliato, però, di tenere duro e di evitare di usare qualche parola che le si potrebbe ritorcere contro.

Beatrice ha confessato che oramai le offese da parte degli altri inquilini non la toccano più perché la sua è come una missione di civilizzazione e sa che gli altri in Casa non cambieranno mai parere su di lei: “Ho fatto molto bene a questi ragazzi, lo capiranno e mi chiameranno…sti ca**i…la mia è una specie di missione“.

L’attrice ha sottolineato come venga ogni volta chiamata a commentare qualsiasi dinamica e che per forza di cose crea delle distanze con gli altri.

“Dovrei stare zitta sempre per non creare…allora mettetevi nei miei panni, quello che mi aspettavo dopo 5 mesi è che si facesse un ragionamento professionale e ci si rendesse conto che nel momento in cui una persona viene esposta a questi livelli come può non uscire. Io mi aspetto comprensione non nei miei confronti ma nel format“

Vittorio l’ha rassicurata dicendole che rappresenta una grande fetta di pubblico che si rispecchia in lei e la sta mandando avanti all’interno del programma.

Le convinzioni degli inquilini

Dopo aver visto che Menozzi ha difeso Beatrice, i ragazzi in Casa, in particolare Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi e Letizia, sono convinti del fatto che il giovane si sia fatto manipolare dall’attrice e più volte gli hanno fatto un discorso in gruppo per convincerlo di non essere più lucido.

“Io lo dico per il tuo bene“, “stai attento che cadrai come ho fatto io, non sei mai stato così in 4 mesi“, “dormi tutto il giorno“…Loro 3 ritengono che Menozzi sia manipolato dalla Luzzi e che da quando è più vicino a lei è sempre giù di morale, cosa non vera. Anche Letizia, a fine puntata, ha preso in disparte il ragazzo per sottolineare questo suo pensiero e ha affermato che Beatrice è cattiva, lui ha controbattuto.

Ma dove la vedono sta sofferenza di Vittorio… ha ragione Bea hanno perso lucidità ed è grave #GrandeFratello pic.twitter.com/rwCSB1BhTs — Giuliana🍒 (@shithappens57) January 30, 2024

Il chiarimento tra Beatrice e Greta Rossetti

La Luzzi ha deciso di confrontarsi con l’ex di Mirko Brunetti che ha negato di aver parlato male alle sue spalle (cosa non vera). Sono comunque arrivate ad un punto di incontro e sono pronte entrambe a ricostruire il rapporto. Greta ha anche sottolineato di non essere gelosa della complicità che c’è tra l’attrice e Menozzi.

L’uscita di Monia

Con l’eliminazione dell’ex di Massimiliano lui non si è scomposto molto e ha preferito non commentare più di tanto, forse è stata anche una liberazione, poiché sapeva bene che ormai un vero e proprio ritorno di fiamma non ci sarebbe più stato.

A lanciare la stoccata finale è stata, come sempre, Beatrice che ha sottolineato come Monia sia “la seconda bella persona che esce” a causa di Varrese, facendo riferimento ad Heidi Baci.