GF notte: i papabili finalisti festeggiano, Rosy delusa da Marco

Mercoledì 21 febbraio al Grande Fratello, Stefano Miele è stato eliminato e Beatrice Luzzi si è sentita responsabile. Lei è stata protagonista di alcuni scontri con Marco Maddaloni, insieme a Simona Tagli che apprezza sempre di più l’attrice. Sono stati poi decretati i quattro che si contenderanno il primo posto da finalista: Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese, Rosy Chin e Beatrice.

In Casa, dopo la puntata, c’è stata aria di festa e tutti gli inquilini sono stati contenti per i quattro al televoto, ma già consapevoli che quel posto probabilmente sarà della Luzzi, pronta a vincere anche questa volta. Il primo finalista sarà dunque un veterano che è lì da ormai quasi sei mesi e ciò vuol dire che la finale è sempre più vicina, nonostante ancora non sia stata resa nota la data.

In realtà, però, la scelta dei nominati non è stata facile poiché in Casa inizialmente è stato fatto credere che coloro che fossero andati al televoto avrebbero rischiato l’eliminazione. E dopo che Beatrice e Grecia sono state escluse dalla catena di salvataggio, le nomination hanno penalizzato Massimiliano e Rosy. Ma lei è rimasta delusa da Marco da cui non si sarebbe mai aspettata un colpo basso del genere.

La retorica da sempre usata dal judoka è quella del mandare avanti i giovani. Dunque per sostenere questa tesi, ha nominato Rosy. La scelta ha sorpreso poiché i due hanno un legame molto stretto. Inizialmente lei ha accettato la nomination ma poi gli ha rivelato di esserci rimasta male, dandogli velatamente dello stratega. Se da una parte Marco è voluto essere coerente con il suo pensiero, secondo la Chin, dietro c’è altro.

Lui nel frattempo ha provato a riavvicinarsi a Beatrice ma ciò che gli viene criticato è il fatto che continui a fare finta di nulla senza chiederle scusa per gli attacchi che le ha fatto.

-Bea che fa il Brindisi per la finale.

-Rosy che urla "chi NON salta in finale è" (saltando).

-bea a Max "una volta sei in nomination ed è per il finalista. Mortacci sua" STO MORENDO⚰️⚰️⚰️ #grandefratello pic.twitter.com/vkKCVJDfz2 — caffeuccio (@trashstellare) February 22, 2024

Beatrice fa un mea culpa per l’uscita di Stefano

La Luzzi però non è riuscita a festeggiare senza pensieri perché per l’ennesima volta si è ritrovata sola. Ha infatti perso Stefano che è stato eliminato. Così, dopo l’uscita di Fiordaliso, poi quella di Vittorio Menozzi, ora quella del milanese per lei è stato l’ennesimo colpo.

Nonostante lui stesso le abbia detto più volte che non è colpa sua, Beatrice è convinta che la loro amicizia possa avergli recato un danno e lo abbia potuto condannare al televoto, soprattutto perché in Casa da settimane hanno iniziato a puntare i suoi amici. Ma se da una parte si sente persa senza di lui, dall’altra c’è Simona che ormai si è dichiarata e non fa che sottolineare quanto l’apprezzi e l’ami. Più volte, infatti, sia durante la puntata che dopo, ha rivelato di “essersi innamorata della Luzzi“.

Televoto per la finale: i concorrenti lo sapevano già?

C’è qualcosa che non torna ai telespettatori perché alcune nomination sono state inaspettate. Si è pensato che alcuni concorrenti fossero già a conoscenza delle vere sorti del televoto. Da mesi ormai si suppone che Anita Olivieri conosca già quello che accadrà nelle puntate. Anche Greta Rossetti aveva anticipato che in puntata sarebbero venuti i suoi nonni.

Nella serata del 21 febbraio, quando Anita ha preso il piramidale che l’avrebbe salvata dal televoto, ha mostrato una faccia dispiaciuta e non sollevata. Poi nei fuorionda in molti hanno continuato a sostenere che si votasse per decretare il finalista. Ma la cosa più strana è stato il fatto che Anita e Rosy si siano nominate tra di loro, le due amiche più strette e che spesso confabulano senza microfoni sotto le coperte.

Molte cose non tornato e sembra che quest’anno non ci sia molta limpidezza, ma intanto una grande fetta di pubblico festeggia. Beatrice potrà arrivare in finale e non essere più nominata fino alla fine del programma.