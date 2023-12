GF notte, Greta: rivelazioni su attore famoso e sul padre in carcere

Una delle protagoniste della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, sabato 16 dicembre, è stata sicuramente Greta Rossetti. L’ex tentatrice è infatti stata protagonista di un lungo confronto a distanza con l’ex coinquilino ed ex fidanzato Mirko Brunetti che, dopo aver affermato di non essere più innamorato di Greta nel corso dell’ultima intervista a Verissimo, nel corso della puntata ha lasciato la Rossetti ammettendo di volersi prendere del tempo per riscoprire se stesso. Quindi, nella notte, la gieffina si è confrontata con gli altri inquilini della Casa più spiata d’Italia su questo e altri temi molto importanti. Ecco che cosa ha detto.

Le confessioni sul papà

Nel corso di una chiacchierata con Federico Massaro, Greta ha parlato del padre facendo una confessione molto privata e per certi versi shockante. L’inquilina della Casa di Cinecittà ha parlato di un periodo particolarmente difficile della vita del padre che, stando alle sue parole, “ha pagato per i suoi errori”. In molti qui hanno pensato che la Rossetti volesse intendere una sola cosa, ovvero che suo padre fosse stato in carcere.

“Io ho affrontato cose molto grosse, sono stata dietro a mio padre a cui sono successo cose grosse, che a confronto queste qui sono nulla”, ha affermato l’ex tentatrice. “Ho passato queste situazioni molto forti e nulla mi spaventa più adesso. Io ora sono reclusa qui al Grande Fratello, ma lui era recluso da un’altra parte.”

Quindi, la Rossetti ha parlato del supporto e dei consigli che il padre le ha dato nel momento in cui ha mostrato un certo timore nel prendere parte al Grande Fratello, a causa dei pregiudizi nei suoi confronti. Nel corso della chiacchierata, Greta non ha mai detto apertamente la parola “carcere” ma ha intimato il suo interlocutore, Massaro, a capire da solo dove fosse stato recluso il padre.

Infine, Greta ha affermato di non vergognarsi affatto del padre e di ciò che ha affrontato in quanto l’uomo ha pagato per i suoi errori, com’è giusto che sia. Ecco perché ha scelto di parlarne nella Casa più spiata d’Italia dove anche i muri hanno orecchie e occhi. Si è trattato di unpercorso molto difficile e nel quale la Rossetti è stata sempre accanto al padre, nonostante il loro rapporto non sia sempre stato idilliaco.

La frequentazione con Michele Morrone

Quindi, la gieffina ha toccato un altro argomento molto caldo: le voci circolate nei mesi scorsi circa la sua relazione con l’attore Michele Morrone. Nel corso della passata estate erano circolati dei rumors, divulgati anche dall’esperta di gossip Deianira Marzano, su una presunta relazione tra i due. Ai tempi, la Rossetti aveva già confermato tutto in un video su Tik Tok, affermando di aver avuto una breve frequentazione con Morrone, tenuta lontano dai riflettori per non subire la pressione mediatica.

Anche la madre della gieffina, in una recente intervista ha confermato tutto, svelando anche quali sono stati i motivi della rottura: l’estrema gelosia di Morrone nei confronti della fidanzata.

Ieri notte però Greta Rossetti è voluta tornare sull’argomento e ha parlato con Massaro della sua frequentazione con l’attore, svelando alcuni dettagli e sottolineando che non tutto quello che si legge è sempre vero. Quindi, la gieffina ha fatto un riferimento a Mirko: “Ci sono stata insieme tre mesi. […] Mirko sapeva tutto. Gli ho sempre raccontato il mio passato e anche quella cosa. Però mi hanno associato a tante altre persone. E se uno ci crede significa che non ha capito nulla di me e non possiamo stare insieme. Quindi se Mirko ascolta gli altri peggio per lui e va benissimo”.

Poco dopo la gieffina si è confessata anche con Anita, aggiungendo che Morrone, ai tempi della loro frequentazione, le chiese anche di partire con lui per l’America. Stando alle parole della Rossetti, l’attore doveva promuovere un film e le aveva chiesto di accompagnarlo in questo viaggio di lavoro. Domanda alla quale Greta rispose negativamente.

Greta su Mirko: “Si è lasciato influenzare”

Infine, Greta ha parlato anche di Mirko. Come anticipato, Brunetti ha deciso di lasciare definitivamente la sua ex fidanzata in quanto, in questi giorni passati fuori dalla Casa, si è reso conto che la loro relazione non può continuare a causa delle incolmabili differenze che li dividono. Dinnanzi a queste parole, Greta nel corso della diretta ha affermato di essersi sentita presa in giro da Brunetti: “Sono stata solo una cosa di passaggio e ne ho avuto la conferma”, sono state le parole dell’ex tentatrice. (Qui per i dettagli)

La delusione della Rossetti è stata tanta e nel corso della notte appena trascorsa ha avuto occasione di parlarne con gli altri inquilini della Casa, dando una sua versione di come sono andate le cose fuori e sulle motivazioni che secondo lei hanno portato Mirko a dire determinate cose in puntata e a prendere quella decisione.

Greta si è quindi sfogata con Federico Massaro, affermando che secondo lei Mirko si è lasciato influenzare da qualcosa fuori dalla Casa, o meglio dalla pressione mediatica. Un atteggiamento che secondo la gieffina non è da considerare maturo e che le ha fatto capire una volta per tutte di non volere una persona come Mirko al suo fianco.

“Io non credo a quello che ha detto. Io so cosa è successo fuori. Lui si è lasciato prendere da una questione mediatica e per questo ha deciso di distanziarsi da entrambe. […] Si è lasciato influenzare da quello che c’è fuori e allora basta. Lui si è fatto prendere da quello che scrivono su di me […] So che se ne pentirà, io però adesso c’ho esso una pietra sopra”, ha affermato l’ex tentatrice.