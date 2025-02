GF, notte di passione, Zeudi “urtata”: lei spiffera a tutta la Casa

Che cos’è successo nella notte di San Valentino dentro la casa del Grande Fratello? Passione, tanta passione. Eppure, a qualcuno pare non essere andata troppo giù e stamattina tra la colazione e post allenamento, ci ha tenuto a ribadirlo a più di una persona. Di chi parliamo? Di Zeudi De Palma, che questa notte pare avere assistito al momento intimo tra Javier Martinez ed Helena Prestes. Una cosa piuttosto normale, ma stando al racconto dell’ex Miss Italia la situazione forse è sfuggita di mano, talmente tanto da farla sentire a disagio…e non poco.

Zeudi a disagio per Helena: le parole di lei su quanto ha “vissuto”

Ciò che accade nella notte al GF rimane al GF, ma essendoci telecamere ovunque ed essendo le stanze limitate a un certo perimetro, è inevitabile che qualcosa si percepisca. È successo a tutte le coppie della Casa, anche nelle passate edizioni, ma questa volta, stando a quanto ha raccontato Zeudi, pare essere stato esagerato. “Io ci devo parlare con Helena perché quello successo stanotte mi ha proprio urtata“, ha detto l’ex Miss a Jessica dopo la classica seduta di allenamento del sabato. Ovviamente è facile capire a che cosa Zeudi faccia riferimento: Helena e Javier hanno avuto una notte di passione ed evidentemente ci sarebbe stato un bel po’ di movimento. Ecco quanto ha raccontato poco dopo essersi svegliata a Shaila, Chiara e Giglio:

Stamattina mi viene anche un po’ difficile salutare, perché ieri sera non mi sentivo bene e ho preso la melatonina e me ne sono andata a letto senza dare la buonanotte a nessuno. Fatto sta che a un certo punto…sai quando dici ‘Oh ma sta piangendo qualcuno‘… non era un pianto.

Chiara incalza e chiede: “Era un orgasmo?” e Zeudi risponde: “Sì“. Mistero svelato.

Le reazioni web: Zeudi rosicona, le ex “sbavando”

Inutile dire che sul web, specie su X, sono esplosi i commenti negativi nei confronti di Zeudi:

Sta cercando di ottenere una clip grazie a questa storia. Surreale, se ti da tanto fastidio vai a chiedere di fare più piano la prossima volta invece di raccontarlo a tutti rosicona.

Gli utenti sembrano essere d’accordo su un fatto: Zeudi sembra volere seminare zizzania – l’ennesima – nei confronti di Helena e di Javier, utilizzando un po’ questa storiella come punto di partenza di una nuova polemica. “Aspettando il blocco orgasmo in prima serata“, scrive qualcuno senza peli sulla lingua, immaginando come Alfonso Signorini proverà a sbrogliare (sempre se uscirà in diretta) questa matassa erotica. “Fino a ieri era moscio, da stamattina tutti scioccati per un orgasmo, fate pace col cervello”, scrive un’altra persona, ricordando quando sia Shaila, sia Chiara (e Zeudi poi), abbiano tutte parlato di Javier come un ragazzo, appunto, moscio. Adesso che cosa penseranno di lui dopo il racconto di Zeudi? Qualcuno allude a una rosicata generica, ma altri ne hanno parlato come un’evidente mancanza di rispetto nei confronti di Zeudi.

“Mi sa che Helena se continua così si gioca pure l’amicizia con Zeudi” – ma sarà davvero così? Helena e Javier probabilmente avrebbero potuto allentare un po’ il tutto, ma per una questione soprattutto di rispetto generale, non solo di Zeudi.

Che cosa accadrà? Ma soprattutto, chi ha “ragione”, se di ragione si può parlare?