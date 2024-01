GF notte: Beatrice turba Letizia, Anita in lacrime, vuole uscire

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 8 gennaio, Beatrice Luzzi è rientrata in gioco dopo la morte del padre. Nel post puntata ci sono stati tanti scontri, in particolare tra Paolo Masella e Vittorio Menozzi e Sergio D’Ottavi e poi l’intervento di Mirko Brunetti dallo studio ha lasciato il segno. Nella notte Anita ha anche espresso la volontà di voler uscire.

Il rientro della Luzzi non è stato preso da tutti benissimo, soprattutto da coloro che pensavano di essersene già liberati. In particolar modo Letizia Petris si è mostrata molto indignata e offesa dalle parole dell’attrice che nel salutarla le ha detto: “Adesso siamo in due“, perché la giovane ha perso il padre 3 anni fa. Seppur lo scopo di Beatrice non era quello di dare meno valore alla perdita che ha subito la Petris, la cosa non è stata accolta bene. Anzi, poi in confidenza Paolo ha rivelato che il suo rientro le ha dato molto fastidio e che la frase che le ha detto, secondo lei, è stata per ferirla.

Anita in lacrime

Forse complice la nomination, forse il rientro di Beatrice o anche il rimprovero di Alfonso Signorini, Anita, a fine puntata, è scoppiata in lacrime dicendo di voler uscire. La ragazza non si sente “tutelata” dal programma e forse ha capito che ne sta uscendo male e che fuori rischierebbe di non trovare lavoro.

“Noi stiamo qua, che ci prendono a sberle, voglio uscire, non sto qua a farmi prendere a pizze. La vita è un’altra cosa, va bene così basta. La vita è un’altra cosa, ho altre cose da fare, non mi faccio smontare tutti i miei valori da un programma, sta roba sta sconfinando“.

anita vuole uscire ma senza prendere la porta rossa, aiutiamola #grandefratello pic.twitter.com/b9dbs4qZ99 — ❔ (@preoccuparci) January 9, 2024

Nonostante Fiordaliso ha cercato di smorzare la cosa, facendole capire che la situazione non fosse così tragica, poco dopo Anita è scoppiata a piangere in camera da letto dicendo di voler abbandonare il gioco. Probabilmente è stata una reazione immediata alla puntata oppure un modo per prepararsi psicologicamente alla possibile uscita dal reality, dato che da molti non è particolarmente apprezzata.

Il chiarimento tra Paolo e Vittorio

A fine puntata Vittorio si è mostrato molto deluso nei confronti di Paolo. Lo ha sempre considerato un amico e non si sarebbe mai aspettato di ricevere determinate accuse da lui. In puntata, infatti, Masella prima gli ha detto di essere poco rispettoso con le ragazze, anche perché gira sempre in mutande e poi che avrebbe deriso Federico Massaro. Illazioni, perfino Signorini ci ha riso su per quanto potessero essere improbabili queste accuse.

Sergio ha subito difeso l’amico e nonostante si sia beccato molte nomination, non ha voluto chiedere scusa a Federico, convinto di non aver agito con malizia e cattiveria. Cosa diversa per Menozzi che ha cercato un chiarimento perché “è passato per quello che non è“. Ma il confronto con Paolo è andato in onda pochi minuti prima che si interrompesse la diretta, quindi non sappiamo se c’è stato un chiarimento definitivo.

Nel frattempo Vittorio, Stefano Miele e Sergio sono stati felici del ritorno di Beatrice e in confidenza le hanno detto che la sua assenza si è sentita ma che erano convinti del suo ritorno.

Le reazioni alle parole di Mirko

Ciò che ha sconvolto molto gli inquilini sono state le parole di Mirko che, in un confronto con Giuseppe Garibaldi ha insistito nel dire che è un giocatore e che lui si può permettere determinati atteggiamenti non concessi ad altri, nonostante agisca con malizia.

Le parole del giovane hanno portato uno scossone in Casa. Molti non hanno capito perché Brunetti “sia cambiato così tanto” e da cosa sono dovute le sue ‘accuse’. Ma, mentre secondo alcuni, come Massimiliano Varrese, Mirko ora “sta giocando da fuori” e quindi questo è un modo per farsi interpellare in puntata. Per Greta non è così e ha ipotizzato che, il fatto che il suo ex abbia cambiato pensiero, sia dovuto a qualcosa che ha visto e di cui loro non si rendono conto. Nel frattempo, Garibaldi ha perso le parole cercando di capire come mai Brunetti è intervenuto a difesa di Beatrice, a discapito suo.