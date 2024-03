GF notte: Alessio provoca Massimiliano, Greta delusa da Sergio

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 18 marzo, Anita Olivieri e Paolo Masella sono stati eliminati, Massimiliano Varrese è stato eletto terzo finalista. Non sono mancate le emozioni e i litigi. Alessio Falsone ha ricevuto anche un richiamo dalla produzione “per la sua irascibilità”. Ciò nonostante, anche dopo la puntata, ha continuato a provocare gli altri inquilini.

È stata una puntata dura per Alessio che prima è stato rimproverato per i suoi modi spesso esagerati e poi ha perso la sua partner che è stata eliminata. Nonostante avesse detto più volte che se fosse uscita l’avrebbe seguita, la promessa non l’ha mantenuta, ma ha mostrato molta rabbia nei confronti dei compagni. Dopo la puntata ha cercato di provocare la lite, prima con Federico Massaro che ha provato ad avere un colloquio pacato con lui per chiarirsi, ma il tentativo è stato inutile. Poi Falsone ha iniziato a punzecchiare Varrese che prontamente l’ha messo al suo posto.

Alessio ritiene di essere il più sicuro, a differenza degli altri. Massimiliano gli ha detto di avere “la sindrome dell’eterno secondo“. Falsone lo ha accusato di “fare le scenette” per emergere in puntata, ma Varrese non ci sta perché ritiene che lui “si sia infilato in tutte le situazioni con grande scaltrezza“.

Secondo Falsone, Paolo è uscito a “causa di chi fa le scenette“, che convince il pubblico. Ma anche Beatrice Luzzi è intervenuta per dirgli che non è come dice lui, aggiungendo una bordata ad Anita: “Sono uscite un sacco di belle persone, una delle poche sorprese che non abbiamo avuto è Anita, non è una sorpresa che sia uscita“.

Dopodiché Massimiliano ha preferito abbandonare la conversazione. Non ha molta considerazione di Alessio e sa che nel rispondergli fa il suo gioco, non volendosi nemmeno rovinare la bella serata.

Il guru carico a pallettoni contro alessio calzone:

"Mi stai dando fastidio…chi è insicuro qui dentro sei tu…hai la sindrome dell'eterno secondo…" Vedi te se devo dare ragione a Mags#GrandeFratello pic.twitter.com/noP0iKhYmo — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) March 19, 2024

Greta delusa da Sergio

La Rossetti ha iniziato (di nuovo) a mettere in dubbio il sentimento che D’Ottavi prova per lei. Il tutto è nato da una nomination. I concorrenti hanno dovuto scegliere chi mandare in finale e lui ha deciso di non dare l’opportunità a Greta perché “ha fatto il percorso al 50%“. Ciò ha deluso la ragazza perché non pensava che lui non facesse abbastanza il tifo per lei, l’uomo da cui si aspettava più sostegno.

Sergio ha ammesso che ancora non è riuscito a capirla al 100% e non si capacita del fatto che Greta ogni volta metta in dubbio i suoi sentimenti. Sembra che si rinizi sempre da capo.

La discussione è stata molto lunga e ripetitiva, i due sembrano non essere arrivati ad un punto d’incontro. La diretta si è interrotta e oggi si capirà se la coppia si è chiarita o meno.

Ovviamente X hs deciso di tagliare il video….

Vabbè… comunque il suo meccanico è

"Io posso dire di me certe cose,ma tu no"

Eh Cara Geta quanto mi ricordi la vecchia me,non vedo l'ora di parlarti…#sergetti #Fillers pic.twitter.com/509Q5iTQB0 — Erika ✰ (@ErikaNesci) March 19, 2024

L’eliminazione di Paolo: che sorpresa!

In molti, in Casa, sono rimasti sorpresi dall’eliminazione di Masella. In primis Letizia Petris che però ha mostrato “più disperazione” per altre uscite, ma anche Perla Vatiero. Durante una conversazione con Sergio, hanno analizzato come mai il pubblico ha scelto Giuseppe Garibaldi a Paolo. Secondo lui, Garibaldi “si è giocato tutte le carte ed ha spinto in tutti i modi“, tra questi c’entra anche il riavvicinamento a Beatrice. Sergio sostiene che la puntata abbia aiutato il giovane a fare leva sul pubblico e ciò poi lo ha spinto al televoto (seppur la finale non l’ha conquistata).

Giuseppe e Beatrice: il bacio c’è stato?

I due si sono confrontati dopo la puntata per capire che versione hanno dato. In molti sostengono infatti che non siano stati sinceri e che ci sia stato un bacio sabato scorso, che però non si è visto. Sembra infatti che la coppia si sia messa d’accordo per dare la stessa versione. Beatrice ha però aggiunto dei dettagli perché ha parlato di “baci sul collo” che nella prima confessione non erano stati menzionati.

In tanti si chiedono se i due stanno dicendo la verità o se vogliono tenere nascosto ciò che è accaduto dietro le telecamere. A prescindere, entrambi hanno confermato che è stato “un modo per chiudere“. Sarà il tempo a far capire se i loro destini, che appaiono tanto diversi, si rincontreranno anche fuori.