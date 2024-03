GF, Falsone: il caso storpiato in diretta e provvedimento “ridicolo”

Brutto scontro tra Federico Massaro e Alessio Falsone al Grande Fratello. L’indignazione del pubblico di Canale 5, ancora una volta, in questa edizione non viene presa in considerazione. Molti si aspettavano la squalifica di Alessio, in più occasioni, o almeno un valido provvedimento. Invece, stasera vedendo le sue azioni, Falsone se la ride anche. Nessun provvedimento per il gieffino che ha di recente avviato una relazione con Anita Olivieri, a cui il pubblico fatica a credere.

Stasera Federico spiega cos’è successo, quando Alfonso Signorini manda in onda la clip che riassume lo scontro acceso. Il gieffino spiega di non avere mai lo spazzolino da denti carico, in quanto c’è chi stacca il caricatore per usare il phon e poi non lo riattacca. Alla fine proprio per via degli spazzolini da denti elettrici i due concorrenti si sono scontrati. Il pubblico fa notare che Alfonso dovrebbe mandare in onda i momenti in cui Falsone avrebbe minacciato Federico.

Signorini al GF si lascia andare a un rimprovero per Alessio:

“Io questa mattina ti ho visto e hai avuto una reazione eccessivamente aggressiva. Avevi un atteggiamento rissoso. Ti avevo già ripreso in passato, questa mattina sono riesplosi i toni”

Alessio si giustifica parlando di traumi del passato, tirando fuori il bullismo che avrebbe subito. Allo stesso tempo, dichiara di non voler usare tutto questo come alibi (però lo usa come tale, altrimenti perché dirlo proprio ora?). Arriva poi il provvedimento del GF a pochi giorni di distanza dalla finale di lunedì 25 marzo 2024.

Al prossimo errore, verrà squalificato. Non è la prima volta che Alessio viene richiamato. Il pubblico, inoltre, chiede da tempo la sua squalifica per via delle sue numerose bestemmie nella Casa di Cinecittà. Ma dopo tutto questo a cosa serve un provvedimento se manca solo una puntata alla finale?

Questo si chiedono i telespettatori, che avrebbero voluto vedere in onda altre scene con protagonista Falsone. Giuseppe Garibaldi interviene in un momento in cui i gieffini si stanno confrontando tra loro in diretta e fa notare ciò che da ore il pubblico fa presente: Alessio avrebbe minacciato Federico, affermando di aspettarlo fuori dalla Casa dopo la fine del reality show.

Nessuno, però, dà retta al gieffino, a cui i suoi coinquilini chiedono di non alimentare le tensioni. Intanto, Signorini ci tiene a precisare:

“Questa edizione peraltro si sta caratterizzando per l’assenza di questi toni sopra le righe che hanno infastidito parecchi di noi. Un atteggiamento di questo tipo stride”

E anche su questo il pubblico trova come fare polemica. Tanti telespettatori credono che Signorini abbia descritto male questa edizione. In realtà, ci sono state tante polemiche, come quelle legate al famoso branco contro Beatrice Luzzi. Forse non ci sono stati toni altissimi, ma c’è stato tanto altro che ha fatto un po’ storcere il naso.