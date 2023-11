GF notte agitata: Angelica in lacrime, Mughini mortificato

Nel post puntata Angelica è scoppiata in lacrime per l’accaduto, Beatrice e Fiordaliso si schierano dalla parte di Mughini

Giovedì 2 novembre è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello che ha visto Alex Schwazer perdere il televoto e finire in quello eliminatorio di lunedì 6.

Tra i momenti più importanti della trasmissione la ramanzina fatta a Giampiero Mughini per le parole usate contro Angelica Baraldi. Il giornalista, nei giorni scorsi, le aveva dato della z*ccola e volgare quando ballava. Ciò ha scatenato molte polemiche e indignazione nella casa, tanto che Mughini è stata nominato in massa da molti concorrenti.

Terminata la puntata Angelica è caduta in un pianto di disperazione per le parole che le sono state affibbiate da Mughini, nonostante ha detto più volte di averlo perdonato. La ragazza ha però rivelato di essere più spaventata per il messaggio che sarebbe passato fuori, soprattutto nei confronti del suo fidanzato. Ma a far sconsolare maggiormente la concorrente è stato il fatto di essere finita in nomination a causa di Beatrice Luzzi.

“Mi ha nominato Bea, sono contro di lei, tutti quelli che votano Bea, votano me per eliminare. E li fa fuori tutti, non ti preoccupare, dopo Sami ci sto io“

“mi ha nominato bea, tutti quelli che nomina lei li fa fuori, dopo samira ci sono io” VI OREGO STO MORENDO HAHAH #GrandeFratello pic.twitter.com/2wXW6H0X4L — mirko (@toorkomi) November 3, 2023

Angelica, come temono altri, ha paura quindi di uscire perché è andata contro la Luzzi, la più amata dal pubblico. Anita, Letizia e Rosy hanno cercato di consolare la ragazza, spiegando che anche loro hanno una fazione dalla propria parte, ma Angelica è sembrata inconsolabile.

Nel frattempo anche gli altri concorrenti hanno parlato dell’accaduto e, una parte della casa, si è dispiaciuta di come ne è uscito Mughini che, più volte, ha spiegato che la sua era una “battutaccia”. Secondo Beatrice e Fiordaliso, Angelica sarebbe potuta intervenire in puntata a favore del giornalista poiché la questione era già stata risolta il giorno stesso.

“Angelica non è debole in tante altre occasioni e stasera secondo me, se fosse stata una persona generosa, vedendo Giampiero in grande difficoltà, avrebbe dovuto spezzare una lancia“

Beatrix: “Angelica non è debole in tante altre occasioni.. non è debole mai, stasera se fosse stata una persona generosa vedendo Giampiero in grande difficoltà avrebbe dovuto spezzare una lancia in suo favore” IO AMO SEMPRE DI PIÙ QUESTA DONNA ????????????#GrandeFratello pic.twitter.com/3Se2Cj2Ymf — ????????????????????????????????????????????????????????_97 (@zabetta97) November 3, 2023

La Luzzi ha parlato della questione anche con Mirko. Secondo il ragazzo Beatrice doveva mostrare solidarietà femminile, ma per lei Angelica “ci ha marciato”.

Fiordaliso contro i giovani

Anche Fiordaliso è dello stesso parere, poiché è rimasta stupita che per tutta la puntata la ragazza ha tenuto la mano a Mughini, anziché arrabbiarsi.

La cantante si è resa conto che i più giovani in quella casa, i nip, in particolar modo, giocano e hanno paura ad apparire male. Secondo lei Beatrice riscuote molto successo tra il pubblico poiché è se stessa al 100%, nel bene e nel male. Facendo questo discorso con Giuseppe, gli ha dato poi il suo benestare per riprovarci con la Luzzi, avendolo visto più convinto nei sentimenti che prova per lei.

Beatrice, Massimiliano e Giuseppe

A fine puntata c’è stato anche un colloquio scherzoso tra Massimiliano e Giuseppe. L’attore ha nominato il ragazzo calabrese perché secondo lui è molto geloso del suo avvicinamento a Beatrice, ma più volte Garibaldi ha negato, seppur i gesti e gli sguardi dicono tutt’altro.

Massimiliano ha continuato a provocare la gelosia di Giuseppe, nel post puntata. Appena il ragazzo si è allontanato, ha iniziato ha sbucciare la mela per Beatrice e a imboccarla, cosa che ha fatto molto divertire gli altri inquilini lì presenti. Giuseppe dal suo canto non vuole darla vinta all’attore.

Nonostante in puntata sia stata fatta vedere una clip dove lui, nelle settimane precedenti, affermava cose gravi su Beatrice, sembra che tra i due stia tornando il sereno. Complice anche la confessione che Giuseppe ha fatto a Signorini e che il conduttore ha riportato all’attrice.