GF Nip, il ritorno di Orietta Berti: la gustosa proposta di Mediaset

Orietta Berti sarà nuovamente opinionista al Grande Fratello, nella sua “rinnovata” edizione nip, cioè quella con personaggi finalmente sconosciuti al grande pubblico. Questa è l’indiscrezione che nelle scorse ore è trapelata dalle pagine di Dagospia, che con questa informazione ha di fatto cambiato un po’ le carte in tavola rispetto a quello che si era vociferato nelle ultime settimane.

Fino a non molti giorni fa, infatti, si pensava che la cantante avrebbe rinunciato al suo ruolo di opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ma il sito di Roberto d’Agostino parla di un nuovo contratto per l’artista di Quando ti sei innamorato, che a questo punto potrebbe (il condizionale è d’obbligo) riprendere il suo ruolo, che ha svolto con impegno e dedizione. Ma non finisce qui, perché sembra che l’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi avrebbe in serbo per lei e per i suoi fan anche un’altra sorpresa.

Si dice infatti che l’accordo con Mediaset preveda per Orietta Berti anche uno show in due puntate che dovrebbe andare in onda nella prossima stagione televisiva. Non sono stati forniti, per il resto, altri dettagli su questo progetto misterioso. Viene però da pensare che pur di assicurarsi un personaggio come Orietta Berti l’azienda di Cologno Monzese abbia deciso di fare un importante investimento.

Tutte le novità sul nuovo Grande Fratello

Sembra ormai praticamente certo che Mediaset abbia deciso di intraprendere un cambio di rotta per la nuova edizione del reality, che dopo tanti anni lascerà casa vip reali o presunti focalizzandosi su “nip” nei quali i telespettatori potrebbero più facilmente identificarsi. Alfonso Signorini non si è ancora espresso nel merito della questione, limitandosi a dichiarare: “Non ho ancora iniziato le riunioni per il prossimo GF, vi terrò comunque aggiornati”.

Per il resto, l’unica certezza matematica è che il pubblico tv dovrà rinunciare alla presenza di Sonia Bruganelli in veste di opinionista: la moglie di Paolo Bonolis ha infatti deciso di dedicarsi ad altri progetti lavorativi.

Per quanto riguarda la Berti, ad onore del vero va detto che Davide Maggio già aveva anticipato in tempi non sospetti che sarebbe rimasta nel cast della trasmissione. Secondo il proprietario del sito televisivo, l’artista aveva in realtà già siglato a suo tempo un accordo biennale.