GF, Nikita Pelizon e Francesco Oppini vs Lorenzo: il web si schiera

Lorenzo Spolverato è senza alcun dubbio uno dei protagonisti più discussi di questa edizione del Grande Fratello. Il giovane modello milanese è infatti più volte finito al centro della bufera nelle ultime settimane per i suoi comportamenti e le sue dichiarazioni poco ortodosse nei confronti degli altri inquilini della Casa e non solo. Nelle ultime ore però, a criticarlo e scagliarsi contro di lui non sono stati solamente i coinquilini o i telespettatori: due vipponi ed ex gieffini infatti gli hanno lanciato alcune frecciatine mezzo social, proprio nel giorno del suo compleanno.

Le parole di Francesco Oppini e Nikita Pelizon su Lorenzo Spolverato

Come anticipato, oggi è il compleanno di Lorenzo e, per l’occasione, il Grande Fratello ha deciso di pubblicare un post a lui dedicato sui suoi profili social ufficiali. Una scelta che il pubblico di Canale 5 non ha accolto come sperato e in poco tempo, da semplice occasione per festeggiare, il suddetto post si è trasformato nell’ennesimo ricettacolo di critiche per il gieffino. Molti infatti hanno approfittato dell’occasione per ribadire cosa pensano di Lorenzo, continuando a chiederne la squalifica dal gioco.

Questa volta però, come anticipato, non sono stati solamente i telespettatori a scagliarsi contro di lui, bensì anche due ex gieffini che hanno voluto dire la loro pubblicando due commenti sarcastici (o forse no) nei confronti di Spolverato. Le personalità in questione sono Nikita Pelizon, che partecipò al GF due anni fa e ne uscì vincitrice, e Francesco Oppini, unico figlio della celebre showgirl Alba Parietti e che fu a sua volta un gieffino nel lontano 2020.

Il primo a esprimere un parere su Spolverato è stato proprio Oppini che ha scritto ironicamente: “Non sapevo fosse oggi il compleanno di ‘Dio’. Auguri”. Commento con il quale, con tutta probabilità, l’ex gieffino ha voluto sottolineare il fatto che Lorenzo, per il fatto di non essere stato punito severamente dopo il suo recente atteggiamento, deve essere proprio un “Dio” per Signorini e la produzione della trasmissione, ovvero intoccabile.

Per quanto riguarda la Pelizon invece, anche lei ha scelto di pubblicare un commento ironico su Lorenzo sui suoi profili social, sottolineando il suo estremo malcontento nei confronti del gieffino e del suo atteggiamento, palesando anche il desiderio (comune a molti telespettatori) di vederlo fuori dalla Casa più spiata d’Italia: “Non festeggerebbe meglio stando fuori? Chiedo per un’amica”.

Cosa ne pensa il web?

Ma da che parte si saranno schierati gli utenti di internet? Naturalmente, i commenti dei due ex gieffini hanno fatto il giro del web in pochissimo tempo e stanno facendo discutere molto i telespettatori che, com’era facile intuire, nella maggior parte dei casi si trovano d’accordo con le dichiarazioni della Pelizon e di Oppini.

C’è però anche chi si è schierato dalla parte di Spolverato, giudicando eccessive le critiche ricevute ultimamente dal gieffino. Insomma, nonostante ci sia ancora qualcuno che tenta di giustificare Lorenzo, la maggioranza del pubblico continua a ribadire che sarebbe giusto prendere dei seri provvedimenti nei suoi confronti per la gravità delle sue affermazioni e dei suoi atteggiamenti, facendolo uscire dalla Casa il prima possibile.