GF, mossa bomba di Signorini: arriva Maica nella Casa (rumor)

L’indiscrezione dell’ultima ora vede protagonista l‘ennesima mossa di Alfonso Signorini per riportare in vetta il Grande Fratello che, soprattutto nell’ultimo periodo e come ormai in molti sapranno, sta vivendo un momento molto difficile dal punto di vista degli ascolti. La carta vincente del conduttore e della produzione del reality show potrebbe quindi essere il ritorno di Maica Benedicto nella Casa più spiata d’Italia. Il rumor è stato divulgato questa mattina direttamente da Deianira Marzano: l’esperta di gossip ha infatti informato i suoi fans di questa importante novità in arrivo ricondividendo una segnalazione di una sua follower.

L’arrivo di Maica creerà scompiglio nella Casa

Insomma, non c’è che dire, le prossime puntate del reality show promettono di regalare nuovi interessanti scenari ai telespettatori e, se l’indiscrezione dell’arrivo di Maica a Cinecittà dovesse essere confermata, questo crederebbe sicuramente molto scompiglio nella Casa. Proprio quello che ci vuole al Grande Fratello in questo momento per uscire definitivamente dal torpore creatosi nelle ultime settimane, nelle quali l’unico (o quasi) argomento di punta sembra essere rimasto il tira e molla continuo tra Shaila e Lorenzo.

Come ricorderanno sicuramente i telespettatori, Maica è già stata al Grande Fratello e questo sarebbe solamente un ritorno. La modella spagnola è infatti già stata ospite della Casa quando Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato vennero spediti per un po’ di tempo al Gran Hermano. In quell’occasione si trattò di una sorta di scambio, che però durò davvero poco. La modella infatti rimase a Cinecittà solamente per 48 ore, che furono però sufficienti per far nascere un’intesa speciale con Tommaso Franchi.

Maica pronta a riconquistare Tommaso?

Ed ecco svelato il motivo per il quale, con tutta probabilità, Alfonso vuole riportare Maica in Italia: la modella potrebbe infatti riprendere esattamente da dove l’aveva lasciata la conoscenza di Franchi, che ora si trova in una sorta di “relazione complicata” con Mariavittoria.

In effetti, il rapporto tra i due ultimamente è stato messo in dubbio dalla stessa Minghetti, attratta da Alfonso D’Apice. L’arrivo della Benedicto però potrebbe scatenare la gelosia di Mariavittoria e creare così una nuova dinamica amorosa all’interno della Casa. C’è solo da augurarsi che non si finisca nuovamente nel cliché trito e ritrito del triangolo d’amore, anche se le premesse vanno in quella direzione.

C’è però da dire che anche la dinamica della conoscenza tra Maica e Tommaso è già stata ampiamente sfruttata in passato. Infatti, dopo il passaggio dell’uragano Maica in Italia, Franchi venne a sua volta mandato in Spagna per approfondire la conoscenza con la modella. Anche in quel caso, la permanenza del gieffino in Spagna durò pochissimo e durante quella piccola “vacanza”, Franchi ammise di non provare alcun sentimento amoroso nei confronti della Benedicto. La modella però non la prese molto bene: è arrivato il momento della vendetta?

In ogni caso, è bene sottolineare che al momento non vi è ancora alcuna certezza relativamente all’arrivo di Maica in Italia e si tratta quindi di pure e semplici indiscrezioni. Sarà quindi necessario attendere ancora un po’ per saperne di più. Il suo ingresso però, secondo alcune voci, potrebbe avvenire già il prossimo 16 dicembre, insieme a Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta ed Eva Grimaldi.