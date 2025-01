GF, momenti di paura nella Casa: attacco di panico per Helena

Non è certo un mistero che gli ultimi giorni siano stati molto pesanti per Helena Prestes. Un periodo nel quale, dopo gli avvenimenti dell’ultimo dopo puntata, la modella brasiliana non ha potuto fare a meno di accumulare tensione, sfociata poi nel corso di lunedì notte in un forte attacco di panico mentre si trovava nel confessionale. Fortunatamente Helena non era da sola ma con lei vi era anche Luca Calvani che, solo nel corso della notte appena passata, si è confidato con gli altri inquilini della Casa più spiata d’Italia e raccontato loro la terribile esperienza. Calvani ha infatti rivelato di essere rimato letteralmente pietrificato dinnanzi alla Prestes in quelle condizioni e di non sapere cosa fare per aiutarla.

L’attacco di panico di Helena

Come in molti ricorderanno, nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, vi è stato l’ennesimo scontro acceso tra Shaila Gatta e Helena, continuato poi anche nel corso del dopo puntata. A iniziare la diatriba questa volta era stata l’ex velina di Striscia la Notizia che, con fare volutamente provocatorio, aveva affermato che la modella brasiliana non provasse dei veri sentimenti per Zeudi Di Palma, sostenendo che la storia con l’ex Miss Italia fosse tutta una montatura per fare audience e rimanere una delle favorite all’interno della Casa.

Parole che avevano fatto letteralmente scoppiare la Prestes che, sia nel corso della diretta che nella notte successiva, aveva attaccato pesantemente Shaila. Erano infatti volate parole grosse tra le due e gli animi, anche a distanza di giorni, non si sono ancora raffreddati del tutto. Ciò che però non si sapeva ancora è che, dopo la lite furiosa con la Gatta, Helena si è rifugiata nel confessionale e li è stata colpita da un forte attacco di panico.

Fortunatamente, come anticipato, la modella brasiliana non era da sola in quel momento ma con lei vi era Luca Calvani che, nella notte appena trascorsa, e quindi due giorni dopo l’accaduto, ha raccontato agli altri inquilini della Casa cosa ha provato in quegli attimi di concitazione. “Lei ha avuto un attacco di panico lì dentro il confessionale, ero da solo con lei ero impaurito davvero. Sono un uomo di 50 anni, eppure ero impaurito non sapevo cosa fare, ho avuto paura“, sono state le parole con le quali Calvani ha raccontato agli altri gieffini quanto successo subito dopo l’ultima diretta.

Dalle parole del concorrente traspare alla perfezione lo stato d’animo di quei momenti di paura. Calvani ha poi anche aggiunto di essere ancora molto scosso dalla vicenda. Qualcuno tra i gieffini però ha dimostrato di non credere affatto che la modella abbia avuto un attacco di panico e, ancora una volta, si è scagliato contro di lei.

Lorenzo non ci crede

E chi poteva essere se non uno dei gieffini più discussi di questa edizione del reality show? Poco dopo aver appreso dell’attacco di panico di Helena, Lorenzo Spolverato si è detto convinto che in realtà si tratti di una pura e semplice messa in scena e che la modella brasiliana dovrebbe essere ormai perfettamente in grado di gestire situazioni stressanti alla sua età: “Sti ca**i! Ma poi quale crisi di ansia, ha 35 anni, basta difenderla sempre e andare incontro”.

Il punto è che un attacco di panico è del tutto incontrollabile. Un evento imprevedibile e che nessuno avrebbe potuto placare, magari semplicemente schioccando le dita. Ecco quindi che, dopo la discutibile esternazione di Lorenzo, i social si sono letteralmente scatenati: gli utenti del web infatti hanno iniziato a criticare pesantemente il gieffino che, anziché aiutare la coinquilina e dimostrarsi preoccupato per lei, ha solamente sminuito la cosa.