GF, Mirko ha inviato un aereo a Perla? Parla Ciro Petrone

Nelle ultime ore, si è scatenato un vero e proprio giallo su un aereo volato sopra la Casa del Grande Fratello. Ieri, 14 dicembre, Perla Vatiero ha ricevuto un messaggio in cui c’era scritto: “L’amore vero è immortale! Angi e Ciro + Perletti”. Gli Angi e Ciro in questione sono gli ex concorrenti Angelica Baraldi e Ciro Petrone, che all’interno della Casa avevano legato molto con Mirko Brunetti e con la stessa Perla. A quanto pare, i due si sarebbero accordati insieme ai fan dei Perletti (la coppia formata da Mirko e Perla) per fare un regalo alla Vatiero. Tuttavia, la partecipazione dei suoi ex coinquilini ha fatto sorgere alcuni dubbi all’ex protagonista di Temptation Island sul reale mittente dell’aereo.

Durante la notte, Perla si è ritrovata a parlare con Letizia, alla quale ha confessato una sua teoria riguardo questo misterioso aereo. Secondo la gieffina, lo stesso Mirko avrebbe partecipato al regalo, così da farle arrivare un messaggio importante: “Non è la scritta in sé per sé, ma quella presenza e la partecipazione di Angi e Ciro, cioè, Angi e Ciro equivale a quella persona. Non è che Angi e Ciro si svegliano la mattina…tengono conto anche di quella persona. Perché comunque gli vogliono bene”.

La verità sull’aereo inviato a Perla: parla Ciro Petrone

Insomma, questo aereo avrebbe riacceso le speranze di Perla su un possibile riavvicinamento con l’ex fidanzato. Tuttavia, le cose sarebbero andate diversamente. In realtà, la raccolta per il regalo sarebbe iniziata prima dell’uscita di Mirko dalla Casa del Grande Fratello, motivo per cui il ragazzo non avrebbe niente a che vedere con il messaggio. L’idea sarebbe stata dei fan dei “Perletti“, che avrebbero poi contattato Angelica e Ciro. A confermare questa versione è stato lo stesso Ciro Petrone, che ha spiegato per bene la vicenda commentando un video postato dalla pagina ufficiale del Grande Fratello, dove si vedeva proprio il discorso fatto da Perla.

“L’aereo è stato organizzato prima dell’uscita di Mirko Brunetti. Con questo sia chiaro che Mirko non ne era a conoscenza. Se ci sarà modo in puntata informeremo Perla che l’aereo è stato organizzato quando Mirko era ancora in Casa”, ha scritto Ciro, chiarendo la questione una volte per tutte. Inoltre, l’attore e Angelica sono stati attaccati da diversi seguaci del reality, che li hanno accusati di cercare visibilità tramite la coppia e i numerosi fan dei “Perletti” e di aver solo illuso Perla.

Proprio per questo, Petrone ha fatto sapere di voler spiegare alla Vatiero chi sono i reali organizzatori del suo aereo. A questo punto, non resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello per capire se Alfonso Signorini accennerà alla questione così da chiarire i dubbi di Perla o se preferirà non parlare dell’argomento.