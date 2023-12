GF: Greta pronta a lasciare la Casa per Mirko. Poi bacia Perla

Bacio al Grande Fratello tra le due nemiche: Greta Rossetti e Perla Vatiero. Durante una prova, voluta dal programma, le due ex di Mirko Brunetti sono state costrette a scambiarsi un bacio a stampo. Poco dopo, Greta ha fatto una confessione: è ancora innamorata dell’ex e sarebbe pronta ad uscire dal programma se lui glielo chiedesse.

Durante una conversazione con Monia La Ferrara, la Rossetti si è lasciata andare ad un’importante rivelazione ed è tornata a parlare di Mirko. Dopo la sua eliminazione, i due non hanno avuto la possibilità di confrontarsi un’ultima volta. Nella puntata andata in onda lunedì 11 dicembre, infatti, Brunetti è entrato in Casa per parlare un’ultima volta con Perla. I due hanno deciso che non ci sarà un ritorno di fiamma. Nonostante il ragazzo avrebbe voluto chiarire alcune cose anche con Greta, non gli è stata data questa possibilità. Il confronto ci sarà probabilmente durante la prossima puntata, il 16 dicembre.

Greta però, ha ammesso di esserne ancora innamorata e che ci tornerebbe insieme: “Io non so che cosa pensa lui. Se domani mi dice ‘usciamo insieme esci da qui?’. Se viene qui e mi dice ‘torniamo insieme ed esci’, io esco subito. E se invece viene qui e mi dice ‘torniamo insieme, ma adesso goditi il tuo percorso io dico di no’. Se lui mi vuole e mi viene a prendere io esco“. La ragazza sarebbe pronta a lasciare il programma per lui, nonostante abbia detto, sin dall’inizio, di essere entrata per “farsi un suo percorso“. L’uscita di Mirko ha quindi scombussolato i piani dei tre protagonisti del triangolo.

“Io ho sempre frequentato ragazzi molti diversi da Mirko. Eppure con lui è speciale. Io mi sento legata a lui a livello umano. Sento un legame dentro che mi tiene a lui. Non so spiegarlo bene, ma sento qualcosa. Io gli dicevo sempre ‘in qualsiasi forma, ma io ti vorrò comunque nella mia vita perché ci facciamo bene’. Per quello ci siamo fatti il tatuaggio. Però la gente ci ha presi in giro e ha scherzato. Ma non è un gioco, io mi sento davvero legata. Io adesso vorrei sapere come sta lui. Mi piacerebbe saperlo. Se lo avessi qui gli chiederei subito come sta. A livello umano voglio sapere se sta bene. Quando è tornato qui nemmeno mi ha salutato. Non ha detto nemmeno un ciao e questo un po’ mi ha ferito. Però non fa nulla, il legame è altro, è forte e non si spezza per questo“.

Greta ha confidato anche cos’è Mirko per lei e ha parlato dei suoi sentimenti. Brunetti, invece, sembra molto deluso dall’ex, sia per gli atteggiamenti avuti prima di entrare, sia per alcune confessioni fatte dopo la sua eliminazione. La ragazza, infatti, ha rivelato che Mirko le avrebbe detto cose pesanti su Perla e che desiderava un figlio da lei “ed è successo“. Frase che non è ancora stata chiarita del tutto e che ha lasciato sorpresi molti fan.

Le parole della madre

Da quando Brunetti è stato eliminato, di questa storia ha iniziato a parlare anche la mamma di Greta, che finora era rimasta in silenzio. Marcella Bonifacio, la madre della Rossetti, si è scagliata contro Mirko. Secondo lei, il giovane non sta portando rispetto alla storia d’amore che hanno avuto, raccontando molte bugie.

Anche sul racconto della presunta gravidanza Marcella non ci sta, lei conferma la versione della figlia. Sostiene anche che Mirko dovrebbe scusarsi con Greta e con lei, per il poco rispetto che sta dimostrando. Il bullismo che la figlia sta ricevendo sui social, secondo Marcella, viene alimentato anche dai suoi atteggiamenti.