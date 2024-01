GF Mirko e Perla, matrimonio e figli: lei si espone. Fan in visibilio

Mirko Brunetti e Perla Vatiero dopo il Grande Fratello 2023 si ritroveranno? Sono tanti i telespettatori che ci sperano e che oggi sono in visibilio per le ultime dichiarazioni di lei nella Casa di Cinecittà. Mentre Brunetti si trova in vacanza sulla neve con Angelica Baraldi, il fidanzato di quest’ultima e altri amici, ecco che Perla rilegge la lettera ricevuta per il suo compleanno. Lo scorso 28 dicembre, la Vatiero ha compiuto gli anni e l’ex fidanzato le ha scritto un lungo messaggio.

Perla ha ricevuto la lettera in diretta, nel corso di una delle recenti puntate. Nelle scorse ore la gieffina ha riletto il messaggio di Mirko e si è resa conto che aveva spruzzato per lei il suo profumo sulla carta. Con Rosy Chin e Stefano Miele, è tornata indietro nel tempo e ha parlato di nuovo della loro relazione, che si è conclusa con il falò di confronto a Temptation Island. Da quel momento sono accadute davvero tante cose nelle loro vite e oggi sembra che la porta sia ancora aperta. Almeno per la Vatiero.

Perla al Grande Fratello ha confermato in queste ore che, prima di partecipare al reality delle tentazioni, avevano in programma di sposarsi. Ecco cosa ha dichiarato al riguardo, parlando anche delle intenzioni di formare insieme una famiglia:

“Una famiglia con lui? Sì, certo. Noi volevamo sposarci tra due anni. Lui voleva farmi la promessa a dicembre. Volevamo sposarci, stavamo andando a casa nuova prima di Temptation Island. Sono cinque anni che penso che sia lui, esclusivamente, l’uomo della mia vita. Potrebbe essere lui il padre dei miei figli, non ho amato un’altra persona, non amo un’altra persona”

Con queste parole, Perla manda in visibilio i fan che la rivorrebbero a fianco di Mirko. Mentre si parla del possibile ritorno di Beatrice Luzzi in gioco e delle polemiche nate dopo la sua uscita, una parte del pubblico pensa anche ai “Perletti”. La Vatiero ha ammesso che fuori dalla Casa di Cinecittà di sicuro vorrà rivedere Brunetti.

La gieffina è convinta che meritino un confronto senza la presenza delle telecamere. Questo anche perché la loro storia d’amore, durata ben cinque anni, non è nata in televisione. Perla pensa che sia necessario questo confronto dopo il GF per stare insieme, senza altre situazioni di mezzo.

“Deve essere qualcosa che rimane tra me e la persona che ho davanti”, ha spiegato la Vatiero parlando con i suoi compagni d’avventura. Ai fan dei Perletti non resta che attendere la fine del reality show per scoprire se i due ex fidanzati di Temptation Island riusciranno a ritrovarsi.