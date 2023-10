GF, Mirko Brunetti si confonde tra Perla e Greta: la gaffe epocale

Lo scorso lunedì, 16 ottobre, Mirko Brunetti ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello. Il giovane è diventato noto al grande pubblico solamente pochi mesi fa, grazie alla partecipazione a Temptation Island insieme all’ex fidanzata Perla Vatiero. Nel corso dell’estate, poi, è finito spesso al centro del gossip per le varie vicissitudini che lo hanno reso protagonista insieme a Perla e alla sua attuale(?) ragazza, Greta Rossetti. Greta e Mirko, infatti, sono usciti insieme dal reality estivo di Canale 5 e, inizialmente, sembrava stessero vivendo un’estate da sogno. Successivamente, però, le cose tra di loro si sono complicate e, al momento, la loro relazione è in pausa. Prima del suo ingresso ufficiale nella Casa, Brunetti ha infatti confessato che la sua storia con l’ex tentatrice non è ancora da considerare effettivamente chiusa.

Ovviamente, i coinquilini di Mirko sono molto incuriositi dalla sua storia, dato che molti di loro hanno seguito appassionatamente Temptation Island nel corso dell’estate. Dunque, durante una chiacchierata in salone, la nuova concorrente Jill Cooper ha chiesto al ragazzo se avesse avuto la possibilità di dire addio alla sua fidanzata prima di intraprendere questo percorso. Al che, Mirko ha fatto una gaffe che non è passata affatto inosservata. “A quale?”, ha risposto Brunetti, palesando la confusione tra le sue due ultime ragazze: Perla e Greta.

“A QUALE?!?!!!!?????”

mirko e perla x sempre pic.twitter.com/7emyvhciNs — letteralmente alla frutta (@teresanna__) October 17, 2023

In effetti, solo fino a luglio il giovane era fidanzato da cinque anni con Perla. Poi, questione di pochi giorni, e si è ritrovato subito in una nuova relazione con Greta, con tanto di tatuaggio in comune e dichiarazioni d’amore. Il video della risposta di Mirko ha subito fatto il giro del web e in molti hanno ironizzato sulla frase, ipotizzando che potesse essere ancora innamorato della Vatiero. Ad ogni modo, l’ex volto di Temptation Island si è poi corretto e ha spiegato bene cos’è successo effettivamente con quella che, in teoria, sarebbe ancora la sua ragazza, ovvero Greta.

Mirko ha svelato di non aver salutato l’ex tentatrice prima di varcare la porta rossa del Grande Fratello, ma di essere ancora molto innamorato di lei: