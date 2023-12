GF Mirko Brunetti è in hotel, parla chi l’ha visto: “Triste, ha scelto”

Dopo l’eliminazione di sabato 9 dicembre al Grande Fratello, Mirko Brunetti si trova in hotel, vicino gli studi, e non può ancora parlare pubblicamente. Una ragazza che si trovava lì è riuscita a vederlo e lo ha segnalato ad Amedeo Vanza.

Dal messaggio pubblicato si legge che Mirko è molto triste per come sono andate a finire le cose e che ha capito anche lui di dover fare una scelta. Infatti, secondo molti, sia all’interno della Casa che fuori, il giovane è stato penalizzato proprio dalla sua eterna indecisione tra Greta Rossetti e Perla Vatiero. I Perletti avrebbero deciso di salvare la ragazza a discapito di Brunetti, “per punirlo“.

Mirko attualmente si trova in hotel e, nella puntata che andrà in onda questa sera, sarà presente in studio. Sabato scorso, infatti, per questioni di ritardo, Alfonso Signorini ha annunciato che Brunetti sarebbe stato presente direttamente lunedì 11 dicembre. La ragazza ha scritto ad Amedeo che Mirko è molto triste e sa di dover far capire quale delle due donne realmente vuole. Al tempo stesso, in cuor suo, una decisione l’ha già presa. Magari la comunicherà proprio questa sera.

Nel frattempo alcuni inquilini, in Casa, hanno supposto che in realtà Brunetti non fosse stato eliminato e che si trovasse solo in tugurio. Vittorio Menozzi è anche andato a controllare: ma di Mirko nessuna traccia. Questa sera avranno la conferma della sua eliminazione dal programma.

Le confessioni di Greta

Nel frattempo, Greta e Perla diventano sempre più alleate e, dopo l’eliminazione del loro ex, hanno parlato a lungo di lui e dei suoi errori. In particolar modo la Rossetti ha svelato che Mirko più volte ha detto cose pesanti contro la Vatiero. Per Greta i due si amano ancora, anche per questo ha fatto un passo indietro. Nonostante ciò, il ragazzo, mentre stavano insieme, le ha detto cose importanti per farle capire che in realtà voleva solamente lei.

In Casa, durante una confessione a Grecia Colmenares e Massimiliano Varrese, l’ex tentatrice ha rivelato che Mirko voleva un figlio da lei. La Rossetti ha fatto anche intendere di essere rimasta incinta e poi probabilmente ha deciso di interrompere la gravidanza. Rivelazioni davvero importanti che porteranno inevitabilmente ad un confronto questa sera.