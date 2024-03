GF, Mirko beccato con un anello: proposta a Perla nella finale?

Ci siamo: questa sera, lunedì 25 marzo, ci sarà la finale del Grande Fratello. Dopo ben sei mesi, la Casa più spiata d’Italia chiude le porte almeno fino al prossimo autunno. A contendersi la vittoria saranno Beatrice Luzzi, Perla Vatiero, Massimiliano Varrese, Rosy Chin e Simona Tagli. Inoltre, a inizio puntata, si scoprirà chi tra Sergio D’Ottavi, Letizia Petris e Greta Rossetti ha vinto la nomination e potrà unirsi al resto dei finalisti per giocarsi il premio finale. I nervi sono alle stelle e i telespettatori fremono per scoprire come finirà quest’edizione del reality condotto da Alfonso Signorini.

Non solo, anche gli ex concorrenti sono in trepidante attesa per questa finale, in particolare Mirko Brunetti, che rincontrerà finalmente Perla Vatiero dopo tutto il tempo passato separati. L’ex volto di Temptation Island è stato eliminato lo scorso dicembre e, da allora, ha avuto modo rivedere la ragazza solamente nei brevi confronti avuti durante le puntate del GF. A San Valentino, poi, è tornato qualche giorno in Casa. A seguito di quella breve permanenza, ha confessato di amare ancora Perla e di voler ricostruire la loro relazione fuori dal programma.

Ebbene, finalmente è arrivato il momento tanto atteso: tra poche ore i “Perletti” potranno iniziare a viversi lontano dalle telecamere. Ma, a quanto pare, questa volta Brunetti vuole fare le cose sul serio sin da subito. Poco fa, Marco Maddaloni ha fatto una diretta Instagram direttamente dai camerini del Grande Fratello. Durante la live, il judoka ha ripreso un attimo Mirko, che sembrava avere in mano la scatola di un anello. Al che, giovane ha subito fatto cenno all’ex coinquilino di non riprenderlo. “Ma che ti devi sposare? Si è messo un vestito Mirko”, ha detto Maddaloni mentre Brunetti lo invitava ancora a fare silenzio in sottofondo.

Il video ha immediatamente fatto il giro dei social, mandando i fan dei “Perletti” completamente in tilt. In tanti credono che Mirko voglia fare la proposta di matrimonio a Perla in diretta durante la finale, dove sicuramente sarà mostrato il primo rincontro tra i due. D’altro canto, però, c’è chi sostiene che non si tratti della scatola di un anello, bensì dei gemelli per la camicia. In realtà, Brunetti non voleva far vedere il suo vestito e per questo cercava di non essere ripreso da Marco Maddaloni. A questo punto, non resta che attendere per scoprire se Mirko questa sera darà veramente un anello a Perla o se, invece, è stato solamente un falso allarme.