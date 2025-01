GF, Maxime e Amanda, la ship di cui nessuno parla, ma perché?

Dentro la Casa del Grande Fratello i sentimenti sono all’ordine del giorno. Sono loro i veri protagonisti, anche se spesso li si critica perché sembra che tutto ruoti attorno alle ship. Eppure, dentro questo minestrone di emozioni e di dinamiche, sono proprio le ship a creare forza, a innescare pensieri e riflessioni nei concorrenti. Tra questi, anche se non è ancora emerso, c’è Maxime, che negli ultimi giorni sta provando ad aprirsi a sé stesso, e poi con colei che sin dall’inizio ha attirato la sua attenzione, ossia Amanda. Di questa ship, che di fatto non è una ship perché, proprio come ha detto Max, è “unilaterale”, non si è ancora parlato abbastanza. In puntata i riflettori sono sempre per Lorenzo e Shaila, per Mariavittoria e Tommaso e per Javier & company: ma perché non si parla anche di lui, di Bernardo e di Amanda Lecciso? Evidentemente ancora non c’è stato il tempo, o forse è solo una questione di “coinvolgimento”? Una cosa è certa, a Maxime Amanda piace, e piace anche parecchio.

A Maxime piace Amanda, ma ad Amanda non piace nessuno: i dubbi del concorrente

È sabato pomeriggio del 18 gennaio quando Maxime si ritrova a parlare con Lorenzo Spolverato della sua situazione sentimentale, che comprende ovviamente Amanda, la donna che a oggi gli sta scatenando un turbine di emozioni forti. Il discorso di Maxime è piuttosto chiaro, ma tutto ciò che è emerso si potrebbe riassumere in una sola parola: paura. Maxime vorrebbe parlare ad Amanda come è riuscito a fare con Lollo, con Stefania, con Luca, con Mariavittoria e con Chiara, ma il cuore quando sente emozioni fatica a controllarsi.

“Ma tu sei innamorato di Amanda?“, chiede Spolverato al campione di rugby, “No, innamorato no, c’è una grossa infatuazione“, risponde Maxime. In mezzo a tutto questo, però, c’è anche la presenza di Bernardo Cherubini, anch’esso interessato alla donna, ma anch’esso in una direzione del tutto unilaterale. Insomma, c’è in corso un grande punto interrogativo, ma il dubbio più grande di Max resta uno e uno soltanto: “Perché, anche se so che siamo su due piani completamente diversi, continuo ad aspettarmi un piccolo gesto e continuo ad avere bisogno di lei?”. Una domanda la cui risposta richiede tanto lavoro introspettivo, lo stesso che Lollo gli ha consigliato e che Max sta cercando di fare per stare meglio.

Al momento la posizione di Amanda continua a essere ferma: non si è esposta con nessuno, ma chissà che questo non possa cambiare andando avanti.

Al GF alcune ship hanno più peso di altre?

È normale, ci sono concorrenti che “attirano” più di altri e ci sono ship che coinvolgono più di altre. Funziona così, sono le dinamiche del reality e al Grande Fratello vale un po’ questa regola. È questione di tempo, ma finora si è sempre e solo parlato di vecchie relazioni trascinate da Temptation e di Shaila e Lorenzo. Il peso dei fan è rilevante, e forse è proprio per questo che ancora Maxime e Amanda (pur non essendo una ship) non hanno avuto il loro momento di riflessione.

Sarebbe interessante scavare un po’ più nel profondo, soprattutto se questo profondo arriva da concorrenti finora rimasti un po’ nell’ombra.