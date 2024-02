GF, Massimiliano Varrese sigla la pace con Letizia Petris: strategia?

Tra Marco Maddaloni che ha deciso di uscire definitivamente dallo show e la crisi di Giuseppe Garibaldi, passando per le pungenti accuse di Alfonso Signorini mosse ai gieffini per la scarsa pulizia della Casa, la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, mercoledì 28 febbraio, non sarà certo facile da dimenticare. Ma non finisce qui, perché ieri sera gli animi si sono scaldati parecchio, soprattutto tra Massimiliano Varrese e Letizia Petris. Non era certo la prima volta che i due gieffini si beccavano, tant’è che nel corso delle ultime settimane i due concorrenti hanno litigato più volte e per i motivi più disparati. Oggi però i due sono tornati sui loro passi. Ecco che cosa è successo.

Varrese e Letizia fanno pace

Dopo l’accesa lite che ha visto protagonisti i due gieffini nel dopo puntata di ieri sera, a quanto pare è arrivato un segnale distensivo direttamente da uno dei diretti interessati. Stando infatti a un video divulgato poco fa proprio dalla pagina Instagram ufficiale del Grande Fratello, Letizia e Massimiliano si sono finalmente chiariti.

Mentre tutti i gieffini si trovavano nel giardino della Casa, intenti ad ammirare i numerosi aerei inviati loro dai fans, l’attore ha deciso di fare il primo passo e di siglare la pace con la Petris. “Ti voglio bene anche io, lo sai…Facciamo che abbiamo esagerato con i toni e le parole? E ci lasciamo tutto alle spalle?” sono state le parole di Varrese.

A quel punto, come si vede bene dal video, Letizia si è avvicinata e, abbracciandolo, ha affermato di essere totalmente d’accordo nel siglare una tregua con l’attore.

Le reazioni dei fans

Ovviamente, le reazioni dei fans del programma non si sono fatte attendere. Tra chi si è schierato a favore di Massimiliano Varrese e chi ha deciso di prendere le parti della fotografa, c’è stato anche qualcuno che ha pensato che il gesto dell’attore sia tutt’altro che spontaneo e disinteressato. In molti hanno infatti giudicato “falso” il comportamento del gieffino, che solo poche ore fa aveva affermato di aver chiuso definitivamente con la Petris, salvo poi ricucire i rapporti meno di ventiquattro ore dopo.

Insomma, sembra strano a tutti il comportamento di Varrese, motivo per cui è ragionevole pensare che in realtà la mossa dell’attore possa essere una strategia volta a non finire in nomination nel corso della prossima puntata dello show. Un gesto che però potrebbe sortire l’effetto contrario dal momento che, stando a quanto si dice sul web, i fans del programma iniziano a essere stufi di questi “teatrini”.