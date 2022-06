GF, Mary Falconieri: “Mia figlia è nata con un dente, io prendo antidolorici”

By

L’ex gieffina è diventata mamma lo scorso 25 maggio: come sta e il curioso particolare fisico della neonata Giulia

Mary Falconieri in confidenza. L’x concorrente del Grande Fratello è diventata neomamma il 25 maggio scorso, quando ha dato alla luce Giulia Schiavello, la figlia avuta con il marito Giuseppe (professione avvocato). A distanza di una decina di giorni, la giovane è stata protagonista di una chiacchierata con i suoi fan di Instagram, ai quali ha rivelato di stare attraversando un periodo particolare. Nella fattispecie ha spiegato che sta recuperando gli equilibri familiari e che sta fronteggiando dei dolori scaturiti dopo il parto. Inoltre ha tranquillizzato tutti sulla piccola Giulia: la neonata, curiosamente, è nata già con un dentino, fatto che ha lasciato di stucco sia Mary sia i suoi ‘seguaci’. La Falconieri, dopo essersi consultata con il proprio pediatra, ha reso noto che non c’è da preoccuparsi.

Mary, con alcune Stories Instagram, ha narrato che sta cercando di ristabilire gli equilibri di casa inevitabilmente mutati con l’arrivo della piccina. Dopodiché, seppur ha sottolineato che i giorni dopo il parto sono magnifici in quanto una figlia è il “regalo più bello” che possa riservare la vita, ha evidenziato che il periodo che segue la nascita di un bebè è alquanto delicato e difficoltoso. In particolare la Falconieri ha invitato i suoi followers a non credere alla vita incantata troppo spesso descritta sui social da alcune influencer, specificando che i primi giorni dopo il parto “non sono semplici”.

“Io sto prendendo degli antidolorifici perché non mi sono ancora ripresa”, ha raccontato. Dall’altro lato ha voluto precisare di essere già tornata autonoma e indipendente.

Capitolo dentino di Giulia: fatto più unico che raro, la piccola è nata con un dentino in bocca. Mary si è così rivolta al pediatra per avere spiegazioni, scoprendo che è si raro che un bebè nasca con quel particolare fisico ma che non c’è da preoccuparsi. Insomma, la piccola Giulia sta benone.

Mary Falconieri e la popolarità grazie al GF

Mary ha raggiunto la popolarità televisiva partecipando nel 2014 al Grande Fratello. Nella Casa più spiata d’Italia incontrò Giovanni Angiolini con il quale iniziò una love story poi terminata in modo burrascoso. Chiusa la relazione con il medico, ha incontrato Giuseppe con cui è convolata a nozze l’8 luglio 2021, a Nardò.