GF Mary Falconieri: grave lutto per l’ex concorrente, è morta la mamma

Grande Fratello, l’ex concorrente Mary Falconieri dice addio alla mamma. Il triste annuncio su Instagram

L’ex gieffina Mary Falconieri ha subito un grave lutto. È morta la mamma. Ad annunciare la triste notizia la stessa giovane attraverso una storia Instagram. Mary, che il pubblico ricorderà per la sua esperienza all’interno della casa di Cinecittà e per la storia d’amore nata sotto le telecamere con Giovanni Angiolini, ha detto addio alla sua mamma scomparsa prematuramente nella giornata di ieri. “Sei stata il mio guerriero e lo sarai sempre. Il mio pilastro, la mia forza, il mio idolo. Sei unica mami e sempre lo sarai. Ti amo vita mia“, così la giovane saluta la mamma, ricordando la forza che la donna ha messo per superare un momento difficile. Una foto forte quella che Mary ha postato su Instagram. Un’immagine che ricorda ai suoi followers il grande legame che aveva con la mamma, mano nella mano, Mary la stringe forte a sé quasi da non volerla lasciare andare via.

Mary Falconieri: il triste addio alla mamma dopo la fine della storia con Giovanni Angiolini

Un periodo davvero duro quello che dovrà affrontare Mary, l’ex concorrente del Grande Fratello 14. La giovane ha perso prematuramente la mamma, dopo la fine della storia d’amore con Giovanni Angiolini, nata proprio nella casa più spiata d’Italia. La sua vita però è decisamente cambiata da quella rottura. Ha infatti cambiato vita, trovato un nuovo fidanzato e un nuovo lavoro. La ragazza, dopo la fine del reality di Canale 5, si è laureata ed iniziato la sua carriera da infermiera, come attestano alcune foto pubblicate sui social. E pare stia ancora vivendo a Milano, come aveva confermato tempo fa: “Questa nuova città ha saputo accogliermi come non era mai successo prima“.

Mary Falconieri nuovo amore dopo Giovanni

Erano una delle coppie più belle ed amate mai formate al Grande Fratello. Mary e Giovanni però si sono lasciati improvvisamente e a prendere la decisione è stata proprio la Falconieri: “Ho scelto io di troncare la nostra relazione perché non mi rendeva più felice. Credo molto nell’amore, ma nella nostra coppia, alla fine, ci credevo solamente io“, così aveva commentato tempo fa. Ed ora ha un nuovo fidanzato, Giovanni, che ha mostrato in diversi scatti poi condivisi sui social.