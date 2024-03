GF, mamma Greta senza freni: “Angelica gatta morta” E su Luzzi…

Marcella Bonifacio è stata la protagonista indiscussa della puntata andata del Grande Fratello andata in onda ieri, 14 marzo, su Canale 5. Da tempo, la madre di Greta Rossetti esprime le sue opinioni sui coinquilini della figlia attraverso storie e post su Instagram. A tal proposito, non ha mai nascosto di non apprezza Sergio D’Ottavi, l’imprenditore che si è avvicinato molto all’ex tentatrice. Dopo settimane di tira e molla, tra i due è finalmente scattato il bacio e pare che entrambi vogliano continuare a conoscersi anche fuori dalla Casa più spiata d’Italia. La decisione di Greta ha allarmato Marcella, che ha fatto irruzione in Casa per parlare con la figlia.

Tuttavia, una volta davanti le telecamere, la donna ha cambiato totalmente versione. Dopo aver definito più volte Sergio un manipolatore, arrivando persino a litigare con la famiglia del ragazzo, Marcella si è mostrata apparentemente serena di questa relazione. La madre della gieffina ha dichiarato di essere contenta di vedere Greta felice, piangendo e stringendola in un abbraccio. Insomma, una reazione inaspettata, che ha fatto storcere il naso anche allo stesso Alfonso Signorini.

Ebbene, questa mattina, Marcella è tornata di nuovo all’attacco. In una serie di storie Instagram, la donna ha avuto da ridire su diverse persone, tra cui Angelica Baraldi e Beatrice Luzzi. Com’è noto, Angelica e Greta hanno avuto uno scontro all’inizio del reality. La Rossetti, ai tempi legata a Mirko Brunetti, chiamò la Baraldi una “gatta morta” per la vicinanza all’ex ragazzo. Nonostante siano passati diversi mesi, l’ex gieffina continua a non nutrire particolare simpatia per Greta e anche per la madre.

A tal proposito, diverse ore fa, Angelica ha condiviso un video in cui si vede il suo fidanzato Riccardo Romagnoli che, citando Cesare, ha cambiato la celebre frase sul figlio che lo tradì, citando, casualmente, una mamma. “Tu quoque mater”, ha detto, facendo un probabile riferimento alla situazione tra Marcella e Greta. Al che, è subito arrivata la reazione della donna. In un video condiviso su Instagram, Marcella ha invitato Angelica a smettere di parlare di lei per avere visibilità, chiamandola di nuovo “gatta morta“.

Addirittura, ha detto che dovrebbe essere grata di quest’epiteto dato che, i suoi consensi sono cresciuti proprio dopo quest’episodio. Ma, la Bonifacio non si è fermata qui. Ne ha avute anche per Beatrice Luzzi che, dopo la puntata, l’accusata di non approvare la reazione tra Greta e Sergio per gelosia. Al che, Marcella l’ha definita una falsa, affermando di non averla mai apprezzata. Insomma, a pochi giorni dalla fine del Grande Fratello, la mamma della Rossetti continua ad essere un vero e proprio fiume in piena.