GF, mamma di Greta all’Isola dei Famosi? “Mi vogliono”

Sebbene la concorrente al Grande Fratello fosse la figlia, è la madre di Greta Rossetti che si è trasformata in un personaggio a sé stante. Marcella Bonifacio ha attirato l’attenzione per i suoi modi decisamente fuori le righe, nonché per essere andata apertamente contro la figlia. Prima, la donna si è scagliata contro Sergio D’Ottavi, accusandolo di essersi avvicinato a Greta solo per manipolarla e schierandosi contro la relazione dei due. I termini utilizzati da lei e dal figlio, John Rossetti, sono stati così forte da far intervenire la famiglia di Sergio per mettere un freno.

Dopodiché, Marcella ne ha avuto da dire anche sulla stessa Greta, insinuando che in Casa stia recitando una parte per avere il consenso del pubblico. Addirittura, la Bonifacio ha elogiato la sua terzogenita a discapito della Rossetti, lasciandosi andare a dichiarazioni che hanno causato molto sdegno sul web. Quotidianamente, la donna partecipa attivamente a programmi o live social per parlare del Grande Fratello e della figlia. A tal proposito, ieri, 20 marzo, ha preso parte ad una diretta di 361 Magazine durante la quale ha fatto una scioccante rivelazione, ovvero di essere stata contattata per partecipare alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

L’imprevedibile e forte carattere della Bonifacio non è passato inosservato agli autori del reality condotto da Vladimir Luxuria, tanto da pensare di arruolarla tra i naufraghi della nuova edizione. Certo è che Marcella sarebbe sicuramente un concorrente interessante, che darebbe molto filo da torcere ai suoi compagni d’avventura. Inoltre, si continuerebbe ad approfondire la dinamica familiare con Greta, la quale non ha ancora avuto modo di vedere tutto ciò che ha fatto la madre in questi mesi.

Tuttavia, pare che Marcella non abbia intenzione di sbarcare in Honduras. La donna avrebbe rifiutato la proposta, poiché troppo occupata con gli impegni della sua vita tra figli e lavoro. “Me l’hanno chiesto, ma non ce la faccio per delle cose, non posso lasciare adesso”, ha detto. Non è chiaro se la Bonifacio cambierà mai idea, ma, per ora, gli autori dovranno cercare altri naufraghi. Stando a quanto rivelato da TvBlog, il cast dell’Isola dei Famosi sarebbe ancora in alto mare, a causa della difficoltà di trovare abbastanza concorrenti. Fino ad adesso, gli unici confermati sono: Joe Bastianich, Marina Suma e Edoardo Franco.