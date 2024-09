GF, Luzzi opinionista? Parla l’attrice e svela i 2 ex gieffini che sente

GF, Beatrice Luzzi opinionista: commento e i 2 ex gieffini che sente

Beatrice Luzzi a ruota libera. Sbarcata al Festival del Cinema di Venezia 2024 (è la testimonial per il premio “Sorriso Diverso”), è stata intercettata dai microfoni di SuperGuidaTv ed ha risposto a diverse curiosità che circolano sul suo conto. Nelle scorse ore è stato reso noto che è stata ingaggiata al Grande Fratello nel ruolo di opinionista. Andrà ad affiancare Cesara Buonamici. Inoltre ha rivelato con chi è rimasta in contatto dei compagni di avventura trovati nella scorsa edizione del reality show più spiato d’Italia. A oggi si sente solamente con due di loro: tra questi non figura Giuseppe Garibaldi.

Beatrice Luzzi e la solitudine della gente scoperta al Grande Fratello

L’attrice ha dichiarato che l’esperienza al GF come concorrente, durata sei mesi e mezzo, è stata per lei una prova di resilienza, anche per via dei tanti attacchi ricevuti. Così sulla questione: “Mi ha aiutata la consapevolezza che, nel corso dei secoli, molte persone sono state anche ingiustamente accusate, altre torturate (non è il mio caso) e molte altre uccise. E quindi ho tenuto duro. Questo mio esempio è servito a molte per rialzare la testa e rimboccarci le maniche anche perché non abbiamo scelta”.

Sempre a proposito dell’esperienza vissuta nella Casa più spiata d’Italia, ha sottolineato che le ha insegnato che “c’è molta gente sola. Molta gente che ha grossi problemi, non ha una visione della società, della comunità, non c’è una rete, manca un progetto. Le persone hanno bisogno di nuovi esempi“.

Opinionista al GF: le dichiarazioni su Cesare Buonamici

Spazio poi alla notizia relativa al suo ingaggio al reality in veste di opinionista, senza dubbio una promozione. “Se mi piacerebbe? Sì, sarebbe nella mia pelle”, ha evidenziato la Luzzi che, visto che la notizia non è ancora stata ufficializzata dal programma, ha preferito usare il condizionale (fonti blindate però assicurano che il contratto sia stato firmato e che Beatrice farà parte della squadra di Alfonso Signorini). E con la Buonamici? Si aspetta sintonia oppure no? “Un confronto, diciamo che mi potrei molto divertire”.

Beatrice Luzzi: le parole su Garibaldi e i due ex GF che continua a sentire

Non poteva mancare un commento su Giuseppe Garibaldi. Il gossip ha ricamato parecchio sulla presunta love story e, a dirla tutta, Beatrice ha dato una grossa mano alla cronaca rosa per qualche mese sulla faccenda. Ora dice di ricevere decine e decine di storie su Instagram, di email e di messaggi in cui le viene consigliato cosa devo fare, una situazione che non digerisce affatto: “Certamente non ho mai permesso neanche ai miei genitori di dirmi cosa fare e quindi effettivamente un po’ di ricatti morali di troppo li ho subiti”.

E con gli altri inquilini con cui ha vissuto per mesi nel loft di Cinecittà? In che rapporti è rimasta? Con chi si sente? “Sono rimasta in buoni rapporti solo con Fiordaliso e con Stefano Miele”. E Garibaldi?