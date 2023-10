GF, Luzzi e Garibaldi intimi a letto: Anita e Letizia deridono (video)

Anita prende in giro la Luzzi e Garibaldi in intimità: il web insorge per la poca solidarietà femminile e il suo non rispetto

Nella notte, al Grande Fratello, pare che la passione abbia investito Beatrice Luzzi (52 anni) e Giuseppe Garibaldi (30 anni). I due, un po’ spaventati dal rischio che lei possa uscire dal programma, poiché è in nomination, si sono lasciati andare a momenti intimi, sotto le coperte, che la regia ha deciso di non trasmettere, se non per qualche breve secondo.

Dormendo tutti in un’unica camerata, gli altri concorrenti se ne sono subito accorti. Da una parte c’è chi ha lasciato la loro intimità, cercando di non disturbarli, come Grecia Colmenares, Arnold e Fiordaliso; dall’altra però c’è stato chi, incredulo, è andato a sbirciare e li ha poi derisi.

In particolar modo, dopo circa due ore che i due erano in intimità, la Luzzi si è alzata dal letto e si è diretta in bagno per sciacquarsi la bocca, dov’erano presenti anche Letizia e Anita. Le due sono scoppiate subito a ridere e sono andate a riportare la cosa a Samira.

“Lo sappiamo tutti cosa sta succedendo di là, lei si alza dal letto e pensi che dovrà fare pipì, e invece…“, insinuando sull’intimità tra i due. A questo Samira ha risposto: “Siete due cretine“, ma Anita, ancora ridendo, ha aggiunto: “Vabbè dai, l’alito pesante di notte ci sta eh. Non c’è niente di male, lo facciamo per ridere“.

questa cosa fa così tanto gfnippic.twitter.com/8H4bsnFYqu — Paola. (@Iperborea_) October 12, 2023

anita scusami ma ridi per cosa? per una donna che ha trovato una persona che la fa stare bene? che le scalda il cuore?

sei invidiosa amo??????#grandefratello #BEABALDI pic.twitter.com/9pETncAlVC — Pietro | ❤️‍???? (@trasilenzixalex) October 11, 2023

Questo atteggiamento non è piaciuto ai fan del programma che l’hanno ritenuto poco educato e rispettoso. “Comunque ci sono modi e modi per fare ironia. Lei passa proprio da bulletta“, ha scritto un utente su X. O anche “Ma cosa insinuano? Controllano pure se Beatrice sia andata in bagno o meno, pur essendo si tratta di privacy. Fanno tutte le moraliste per sfottere una donna, davvero un cattivo esempio“. E poi “Cioè ci rendiamo conto che qui da parte di Anita manca proprio la solidarietà femminile? Invece di essere contenta per Bea la deride e la prende in giro facendo dei riferimenti volgari“.

Ma Anita non è stata l’unica a deridere i due, anche Massimiliano Varrese e Ciro Petrone si sono messi ad osservarli dal loro letto e a deriderli, aspettando poi che finissero per farsi raccontare da Giuseppe cosa avessero fatto. In particolar modo Varrese, sempre con la sua solita ironia con cui punzecchia la Luzzi, è andato subito a sbirciare la coppia, insieme agli altri. L’attore ha detto che voleva “andare a vedere la vedova nera che fa il bozzolo d’amore intorno a Giuseppe“.

Sui social si è scatenata una grande polemica e, tranne gli scettici per la differenza d’età della coppia, la maggior parte degli utenti ha attaccato duramente gli altri inquilini, definendoli un branco. Signorini farà vedere questi video alla Luzzi e Garibaldi nella puntata che andrà in onda questa sera? E i due come la prenderanno, dato che cercano sempre di essere discreti portando rispetto ai figli di lei che la guardano da casa?