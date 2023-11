GF, Luzzi contro Cesara: “Chi sono i protetti”, rischio abbandono

La protagonista del Grande Fratello 2023 è indubbiamente Beatrice Luzzi, la più amata attualmente dal pubblico di Canale 5. I fan dell’attrice, che sono davvero tantissimi, devono però fare i conti con il suo ‘no’ al prolungamento. Non solo, nelle scorse ore Beatrice ha nuovamente espresso il suo disappunto sui commenti espressi da Cesara Buonamici, che a detta sua darebbe l’immunità sempre a due “privilegiati e protetti”.

Nel corso della 21esima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, durante la sua nomination, Luzzi ha fatto notare che l’opinionista ha sempre opinioni negative sul suo conto. Inoltre, a causa delle immunità scelte da Cesara, non ha potuto in diretta nominare chi voleva. Ed ecco che Beatrice è tornata a parlare della questione con Fiordaliso nella Casa di Cinecittà. Chiacchierando con la cantante, l’attrice ha sottolineato: “Salva sempre Giuseppe e Max. Sono due viziati, privilegiati e protetti”.

Fiordaliso ha detto la sua al riguardo, sostenendo il pensiero di Beatrice. “Ma perché li salva sempre? Io non lo so”, ha tuonato la cantante. Sembra proprio che le due gieffine del GF 2023 non approvino per nulla le decisioni prese da Buonamici sulle immunità. Come loro, anche molti telespettatori la pensano in questo modo. Infatti, spesso queste immunità scelte da Cesara e dagli stessi inquilini portano i concorrenti ad avere delle difficoltà con le nomination.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi dice ‘no’ al prolungamento

Beatrice Luzzi potrebbe abbandonare prima della puntata finale del GF? Sarebbe un incubo questi per i telespettatori più accaniti che la sostengono dal giorno uno. Per come stanno le cose attualmente nessuno riuscirebbe a battere l’attrice nella finale e, dunque, al momento il pubblico vorrebbe lei come vincitrice assoluta di questa edizione.

Ma ultimamente si parla del prolungamento. Con la porta chiusa a Temptation Island Winter, si pensa che il GF si allungherà fino al mese di marzo. Quando i concorrenti fanno il loro ingresso nella Casa di Cinecittà firmano un contratto che dura fino a dicembre o gennaio. Tenendo conto di ciò che è accaduto nelle edizioni precedenti, se ci sarà il prolungamento, i gieffini potranno scegliere liberamente se continuare il gioco oppure no.

Parlando con Fiordaliso, Beatrice ha ammesso che non riuscirebbe a restare nella Casa più spiata d’Italia fino a marzo/aprile 2024. “No. Ma poi hanno detto che non lo avrebbero mai allungato come lo scorso anno”, questa la risposta di Luzzi. Da ciò si intuisce che l’attrice deciderebbe, in quel caso, di lasciare prima il programma.

Il motivo? È legato alla sua famiglia e, in particolare, ai suoi figli. Infatti, Luzzi ha ricordato quando sua madre andò in Somalia e lei aveva solo 17 anni. Non resta che attendere per scoprire se ci sarà oppure no il prolungamento e se, in questo caso, Beatrice deciderà di proseguire il suo percorso nella Casa.