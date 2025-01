GF, Luca Calvani si ritira, Helena e Zeudi in Spagna? SOS caos

Si prospetta un’altra puntata succosissima al Grande Fratello: questa sera, 27 gennaio 2025, è la sera di tre nuovi ingressi e di un’eliminazione certi, ma qualcuno parla anche di abbandono. In realtà, non si tratta solo di voci di corridoio tipiche del mondo social, ma a mettere più di una pulce nell’orecchio è stato proprio lui, Luca Calvani, il diretto interessato della questione. Che cosa sta succedendo al concorrente e perché c’è nell’aria questa notizia? È tutto molto confusionario e finché non arriverà stasera sarà difficile capirne realmente qualcosa. Tuttavia, a destare un po’ di sospetto sulla questione, il suo recente dialogo con Amanda: “Grazie per esserci stata“, ha detto l’attore toscano con le lacrime agli occhi. Che dire invece di Zeudi ed Helena? Alcuni video su X stanno parlando di un loro già scritto volo verso la Spagna…se davvero fosse così, che caos!

Luca Calvani pronto ad abbandonare il GF? L’ipotesi cresce

Non ci sono sicurezze e non ci sono voci certe a riguardo, ma Luca Calvani non sembra essere particolarmente tranquillo oggi: sarà il mood della diretta che si avvicina, o si tratta di una conseguenza alla sua non ancora esplicitata decisione? Poco fa, seduto in piscina insieme ad Amanda Lecciso, l’attore toscano era visibilmente commosso e si è lasciato andare ad alcune parole nei confronti dell’amica, rimastagli accanto anche in momenti molto difficili dentro il reality. Uno tra tutti? La difficile parentesi con Jessica Morlacchi, per altro (almeno così sembra) rientrata proprio stanotte, quando i due hanno avuto un confronto e si sono riabbracciati in modo pacifico. Sembra che Luca abbia però risentito molto la pressione di tutta questa faccenda, venendo anche a conoscenza di alcune dichiarazioni intime che l’ex voce dei Gazosa avrebbe fatto su di lui: ricordiamo “lo scottex gate”, no? Ecco, tutta una serie di elementi che lo avrebbero portato a meditare la possibilità di uscire dal gioco, tornando così tra le braccia del compagno Alessandro.

Le parole che Calvani ha rivolto ad Amanda farebbero pensare a una sensazione di pesantezza emotiva: “Grazie perché ci sei sempre stata, anche in un momento molto difficile hai scelto di stare dalla mia parte […]”, ha dichiarato con le lacrime agli occhi. Non ci resta che attendere la puntata di stasera per scoprire la verità, ma nel frattempo il dubbio rimane.

E Zeudi ed Helena voleranno davvero in Spagna? L’indiscrezione

Pare che le due televisioni (quella italiana e quella spagnola) si stiano ancora confrontando sul possibile Erasmus delle due inquiline del GF di Alfonso Signorini, ma un video sta facendo bollire la curiosità. Si tratta di uno spezzone del GF spagnolo, in cui si vede una concorrente dell’edizione spagnola spacchettare due scatole contenenti due corone. Il conduttore le chiede di non rivelare nulla, ma che si tratta di due corone appartenenti a due “vere regine che entreranno in casa martedì“. Che la corona sia il simbolo di Miss Italia e dunque Zeudi? Potrebbe reggere, ma è anche difficile dirlo con certezza.

“Se questo succede io chiudo per sempre ve lo dico”, scrivono già sul social dei tweet gli utenti più accaniti. Insomma, tanta carne al fuoco come sempre, ma stasera durante la diretta avremo tutte le risposte che stiamo cercando.