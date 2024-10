GF, Luca Calvani forte su Clayton: ‘Non ha radici’, bufera sul web

La Casa del Grande Fratello si sta preparando alla fatidica puntata di lunedì 28 ottobre: inquilini e pubblico a casa non vedono l’ora di sapere che cosa succederà durante la diretta di Alfonso Signorini. In questi ultimi giorni bisogna dire che il clima dentro la Casa si era fatto molto più disteso rispetto a qualche tempo fa; tra feste, travestimenti, momenti spa e attimi di leggerezza, sembrava tutto molto tranquillo. Sembrava, perché come spesso accade a meno di 24 ore della puntata, qualcosa, all’improvviso, esce fuori dal cilindro delle polemiche.

Questa volta non si parla né di Lorenzo, né di Shaila, né di Helena o di Javier; le “patate bollenti” al momento rimangono sospese, perché a stupire i grandi osservatori del canale 55 questa volta sono stati Clayton Norcross e Luca Calvani. Due “over” della Casa del GF, due uomini portanti di questa edizione, che molto hanno da offrire e stanno offrendo, tra alti e bassi. In particolare, a finire al centro dell’ultima discussione è l’ex star di Beautiful, criticato di soppiatto dalla maggior parte degli altri inquilini per il suo eccessivo uso di cibo e per il suo essere non sempre particolarmente attivo alle dinamiche della Casa. Dentro critiche e commenti c’era finito lo stesso Calvani, che non ha mai perso occasione per esprimere il suo pensiero, affermando anche di trovare piuttosto “futile” soffermarsi sul cibo.

Ognuno è libero di mangiare il cavolo che gli pare.

Italiano o non italiano che sia.

Se c’è da fare la ramanzina,Calvani pensasse a fargli notare che dovrebbe adattarsi di +,sapendo che in casa ci sono altre 18 persone e non esiste solo lui#grandefratello pic.twitter.com/TFv64beIHp — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) October 27, 2024

A giudicare dalla quantità di discorsi aperti proprio in merito a tale tema, così non sembrerebbe. Luca, infatti, in questi giorni ha raccolto non poche parole di fastidio nei confronti di Clayton: gli si critica di mangiare in continuazione, gli si critica di utilizzare cose degli altri, gli si critica di aggirarsi sempre attorno alla cucina e di esporsi molto poco con gli altri ragazzi, specie quelli più giovani.

Calvani contro Clayton, ma non si capisce da che parte sta: dov’è la verità?

Nel tardo pomeriggio di domenica 27 ottobre qualcosa all’interno della Casa si è mosso, ma qualcosa rimane tuttora un mistero. Durante il confronto vis a vis con Clayton, Luca ha cercato di spronarlo e di fargli capire che il cibo c’entra e non c’entra, e che il focus della “critica” era un altro. Ni, perché l’attore toscano ha insistito molto sull’approccio di Norcross al cibo: “Cucini da solo, mangi da solo” ha incalzato Calvani, sottolineando che se lui vuole fare così può farlo, ma è ovvio che gli altri possono rimanerci male. Questo commento si è poi attaccato a un altro commento, a detta sua più importante, riguardo il modo di Clayton di vivere la casa: “Non ti stai relazionando con noi in maniera profonda e vera“.

La critica sembrerebbe costruttiva e impostata più come “invito” che come “discussione”, tant’è che lo stesso Clayton ha apprezzato le parole di Luca e ha ragionato su se stesso. Eppure, qualcosa non convince, specialmente non convince il web. Poco dopo il confronto, infatti, Calvani si è soffermato a parlare con Iago dell’accaduto e sembrava essere piuttosto risentito dalla situazione venutasi a creare. Nel parlare con l’attore spagnolo Luca avrebbe poi utilizzato parole forti e alcune di queste non sono sfuggite a X:

Ma in che senso Clayton non ha radici?? Ma come si permette Luca di parlare così?? Ma qua si sta esagerando!!!! #grandefratello #javi7 — Sona (@Sonaa2110) October 27, 2024

Tra i due corre buon sangue?

Non è l’unica battuta che Calvani ha utilizzato parlando del coinquilino degli States. Giorni fa aveva parlato di lui come di un attore “finito”, aggiungendo che la sua carriera in Beautiful sia circoscritta a poche puntate ormai del tutto datate. Insomma, non si capisce bene da che parte stia Luca. Il suo atteggiamento continua a non piacere al web, che lo descrive come “subdolo e manipolatore“, incoerente e poco affabile.

Non sappiamo se domani ci sarà un confronto diretto tra i due, ma la puntata si prospetta molto interessante.