Il GF di Signorini: ti innamori o sei out. Pesanti pressioni anche fuori

Nell’ultima puntata del Grande Fratello abbiamo assistito a qualcosa di epico. Infatti l’approccio del conduttore, Alfonso Signorini, è quello di scavare all’interno delle storie d’amore fino a trovare i punti deboli. Il contenuto ottenuto diventa poi materiale da “macello mediatico” su cui elaborate siparietti dal sapore aspro. Perché? Semplice! Per creare la famosa empatia che genera interesse mediatico. Ma creare empatia da parte di chi non sa nemmeno cosa voglia dire è cosa tanto inutile quanto impossibile.

Così è stato, per esempio, il tentativo di generare emozione sulla pelle di Yulia e il suo (forse ex) fidanzato Simone. Ma alcune affermazioni dei due protagonisti non sono sfuggite all’occhio attento di noi osservatori. Infatti durante la conversazione che hanno avuto entrambi hanno cercato di lanciare segnali “sottobanco”. Tra un “non dipende da me” e un “sai che dentro la Casa è tutto diverso” si capiva quali fossero i pensieri dei due. Lui, Simone, è stato gentilmente sollecitato a presentarsi in Casa per il fatidico confronto. Lei, Yulia, si è capito avesse accordi ben precisi con lui fuori. Insomma che per la giovane ragazza il Grande Fratello possa essere un trampolino di lancio non è difficile capirlo. Che il suo ex fosse per lei un impedimento in questo altrettanto. Per cui presumibilmente i due si saranno accordati perché lei creasse delle dinamiche.

Shaila e Lorenzo sono dovuti andare in Spagna per trovare l’amore

Ma per creare dinamiche nel salotto di Signorini bisogna necessariamente innamorarsi. Già perché ormai sembra stia diventando un altro programma televisivo, ovvero il “Gioco delle coppie”. Il conduttore si incentra sempre su questa tipologia di argomenti. Non si capisce se sia per timore di sfociare in argomenti sbagliati o semplicemente per suo interesse personale. Sta di fatto che negli ultimi anni il Grande Fratello sembra essersi ridotto a questo: creare e disfare coppie. E così anche Shaila e Lorenzo hanno sentito una voce interiore (!) che li ha spinti fino in Spagna per trovare gli occhi a cuoricino.

In molti sono cascati nel “trappolone” ma capita che, come è successo a Yulia e Simone, debbano scontrarsi con i veri sentimenti. Ed è lì che il contatto improvviso con la realtà fa decisamente male. Alfonso Signorini però non fa mai una piega. Anzi. I vari siparietti portano sicura visibilità e quindi risulta tronfio del successo riscosso.