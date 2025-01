GF, Lory Del Santo possibile nuova concorrente: la verità da Setta

Nella puntata di Storie Di Donne Al Bivio Weekend andata in onda questo pomeriggio su Rai 2 una delle ospiti in studio è stata Lory Del Santo. L’attrice ha risposto alla domanda della conduttrice Monica Setta in merito al suo possibile ingresso all’interno della Casa del Grande Fratello. Da qualche ora, difatti, si vocifera un suo possibile ritorno nel reality. Scopriamo quale è stata la risposta di Lory e se la rivedremo o meno nel programma di Alfonso Signorini.

Lory Del Santo al Grande Fratello? La sua risposta

Come di consueto questo pomeriggio è andata in onda su Rai 2 una nuova puntata di Storie Di Donne Al Bivio Weekend, il programma condotto da Monica Setta basato su interviste a grandi protagoniste femminili del mondo dello spettacolo. Tra le ospiti di oggi c’è stata anche Lory Del Santo, la quale ha chiarito se la vedremo o meno nella Casa del Grande Fratello. Da un po’, difatti, si vocifera che l’attrice possa tornare nel reality di Alfonso Signorini. La risposta a riguardo non è stata né di conferma né di smentita. Lory è difatti rimasta sul vago, affermando tuttavia di stare valutando la proposta ricevuta.

Queste le sue parole precise in merito alla possibilità di rivederla al Grande Fratello:

Amo il mio lavoro e non vorrei mai perdere una proposta. Amo essere in tv, amo lavorare e dire di no non mi fa dormire la notte. D’altro canto quando ho fatto il Grande Fratello una volta anni fa non ero nel mood veramente felice, ero molto triste chiaramente per una cosa che era accaduta gravissima nella mia vita, però mi è servito per confrontarmi in ogni caso con qualcuno perché quando succedono le tragedie si ha la tentazione di chiudersi a chiave e non uscire mai più, non mangiare, non parlare. Quindi mi sono costretta ad uscire fuori ed affrontare la realtà però non ero nel mio mood comico particolare, adesso mi sono ripresa e potrei esserci.

Come spiegato anche da lei, Lory Del Santo ha già preso parte al reality di Canale 5 anni fa, precisamente nel 2018 nella terza edizione del Grande Fratello Vip. L’attrice ha tuttavia spiegato a Monica Setta di non essersi goduta appieno l’esperienza in quell’occasione a causa di alcune tristi vicende che hanno colpito la sua vita.

L’attrice ha comunque confermato l’indiscrezione circa la proposta di tornare nella Casa ricevuta.

Di seguito le sue parole:

E’ verissimo ma ero incerta, non sapevo, con le vacanze di Natale. Adesso ancora sono lì e potrei.

Gli amori di Lory Del Santo

Nel corso della sua lunga intervista a Storie Di Donne Al Bivio Weekend, Del Santo ha avuto modo di parlare anche dei suoi amori. Nello specifico l’attrice ha svelato qualche dettaglio in più sulla sua storia con il tennista olandese Richard Krajicek. Nello specifico ha raccontato di come ha scoperto il suo tradimento e qual è stata la sua reazione iniziale. Ha parlato poi anche della storia con Adnan Kashoggi, con cui non ha mai avuto rapporti fisici, di quella con Roberto Mancini e di quella con il musicista Eric Clapton.